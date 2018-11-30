الوصل يعرقل الشارقة ويقرب العين من الصدارة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

نجح في الوصل انتزاع نقطة ثمينة من مضيفه الشارقة بعدما تعادل معه 1-1-في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس على استاد خالد بن محمد في الحزانة ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ورغم التعادل الا أن الشارقة حافظ على الصدارة برصيد 25 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة مع العين الذي تساوى معه في الرصيد وحل في المركز الثاني بعد فوزه على دبا 4-صفر في ذات الجولة.

وأخفق الشارقة الذي حافظ على سجله في الدوري خاليا من أي خسارة حتى الآن، في فك عقدة" الوصل الذي ظل يتفوق عليه في الفترات الأخيرة، إذ فاز عليه في دوري الموسم الماضي ذهابا وإيابا بنتيجة -2-1 في المباراتين.

وقدم الوصل الذي رفع رصيده الى 11 نقطة وصالح جماهيره، هدية ثمينة لكل من العين والجزيرة اللذان يهددان صدارة الشارقة لاسيما بعدما فقد الأخير بهذا التعادل نقطتين ثمينتين.

شهدت المباراة عودة الابتسامة الى جمهور الوصل بعدما عانى كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب النتائج المتواضعة لفريقه وجلوسه في مركز متأخر في ترتيب فرق الدوري.

تقدم الشارقة بهدف السبق في المباراة من ركلة جزاء احتسبت لمصلحة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز، سددها اللاعب ريان منديز " 13" وعادل للوصل البرازيلي كايو كانيدو" 43"

وقلب الوصل الطاولة على أصحاب الأرض والجمهور بعدما عاد بقوة الى المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا بلغ 4845 مشجعا.

وفقد الوصل خدمات لاعبه هزاع سالم لحصوله على البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع.