هل يعود أحمد خليل إلى المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، لـ«الإمارات اليوم»، عن أن حظوظ مهاجم شباب الأهلي والمنتخب أحمد خليل في العودة إلى المنتخب، خلال القائمة الجديدة، باتت قوية في أعقاب شفائه من الإصابة، ومشاركته مع فريقه أمام الظفرة في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ورغم أن أحمد خليل شارك في الشوط الثاني، فإنه سجل الهدف الخامس لفريقه.

وغاب أحمد خليل عن المنتخب، خلال مباراتيه الوديتين الأخيرتين أمام منتخبي بوليفيا واليمن، وفي حال عودته فإن خليل يشكل إضافة كبيرة للأبيض، خصوصاً في حال استعادته مستواه الحقيقي.

ويعود المنتخب للتجمع يوم 15 ديسمبر المقبل بدبي، في المحطة الأخيرة لإعداده لكأس آسيا، إذ يتوقع أن يعلن زاكيروني عن قائمة جديدة للمنتخب.