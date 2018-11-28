الأرض تبتسم لأصحابها في ثالثة جولات دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

ابتسم عامل الأرض في وجه أصحابها على حساب الضيوف، في ختام الجولة الثالثة من ذهاب الدور التمهيدي لكرة السلة لمرحلة الرجال، بعد أن هيمن أصحاب الضيافة على نتائج مباريات الجولة التي أقيمت، أول من أمس، وسجلت نتائجها فوز بني ياس على العين «105-67»، وشباب الأهلي على الوحدة «101-53»، والوصل على البطائح «76-52»، والشارقة على الظفرة «90-46» التي جاءت مكملة لانتصار النصر على الجزيرة «87-74»، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي في افتتاح الجولة.

وتقاسمت فرق الوصل والشارقة وبني ياس وشباب الأهلي والنصر صدارة البطولة برصيد أربع نقاط، قبل أن يلعب فارق الأهداف دوراً في منح الإمبراطور الصدارة، والملك المركز الثاني، والسماوي ثالثاً، وشباب الأهلي رابعاً، والنصر في المركز الخامس.

وعرف لاعبو بني ياس كيفية تخطي حاجز الـ100 نقطة في سلة ضيفهم العين، بعد أن نجح السماوي في فرض هيمنته المطلقة على المراحل الأربع للمباراة بواقع «30-22 و23-15 و21-17 و31-13»، وفي سيناريو مشابه، أحكم شباب الأهلي قبضته على مجريات لقاء ضيفه العين، بواقع «22-12 و25-16 و31-10 و23-15».

وقد هيمن الوصل على نتائج الفترتين الأولى والثانية، ومن ثم الرابعة بواقع «11-9 و22-18 و25-5»، فيما اكتفى البطائح بنيل أفضلية خجولة بنتيجة الفترة الثالثة بواقع «20-18».

وفي خاتمة المباريات، كان الشارقة قاسياً على ضيفه الظفرة، بواقع «31-14 و20-15 و19-11 و20-6».