منصور بن محمد يتوّج خوان ليبرون ولياندرو أوغسبورغر بلقب بطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1"

توّج سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعبَين خوان ليبرون ولياندرو أوغسبورغر بلقب النسخة الثالثة من بطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1 2026"، التي أقيمت تحت رعاية سموّه، ونظمتها شركة "غالوب غلوبال" بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، واتحاد الإمارات للبادل، في مجمع حمدان الرياضي.

كما توّج سموّه اللاعبتين مارتينا كالفو وكلاوديا فرنانديز بلقب منافسات السيدات، وشارك في مراسم تتويج الفائزين الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، ومدير المشاريع المشتركة والعلاقات الاستراتيجية في "إعمار" أحمد سعيد الفلاسي، والشريك في "غالوب غلوبال" وبطولة "إعمار دبي بريميير بادل P1" تيبو كورتوا.

وعلى مدار ثمانية أيام، شهدت البطولة مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات البادل الدوليين، وحضوراً جماهيرياً قياسياً تجاوز 35 ألف متفرج من داخل الدولة والمنطقة والعالم، من بينهم أكثر من 8150 متفرجاً حضروا النهائيات، لتسجّل البطولة أعلى معدلات الحضور في تاريخها.

وأحرز خوان ليبرون ولياندرو أوغسبورغر لقب منافسات الرجال بعد تغلبهما على الثنائي فالنتينو ليباك وغونزالو ألفونسو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (7-6، و5-7، و6-3)، في ختام المنافسات التي جمعت بين المستويات الفنية الرفيعة والتفاعل الجماهيري الواسع.

وفي منافسات السيدات، تُوّجت مارتينا كالفو وكلاوديا فرنانديز باللقب بعد فوزهما على الثنائي باولا خوسيماريا وبياتريس غونزاليس بمجموعتين دون رد، بواقع (7-5، و6-1).

ومنذ انطلاقها واصلت البطولة جاذبيتها لأعداد متزايدة من عشاق اللعبة؛ إذ استقطبت نسختها الأولى 24 ألف متفرج، من بينهم 5100 متفرج في النهائيات، فيما ارتفع الحضور في النسخة الثانية إلى 30,486 متفرجاً، بينهم 7562 متفرجاً في النهائيات، وجاءت النسخة الثالثة لتتجاوز هذه الأرقام، بإجمالي يزيد على 35 ألف متفرج، وحضور تجاوز 8150 متفرجاً في النهائيات.

وشارك في البطولة هذا العام 248 لاعباً ولاعبة، بواقع 160 لاعباً و88 لاعبة، تنافسوا في التصفيات والأدوار الرئيسية على الألقاب والجوائز المالية والنقاط المعتمدة في التصنيف الدولي.

وشكّل انضمام "إعمار" شريكاً رئيساً، لتحمل البطولة اسم "إعمار دبي بريميير بادل P1"، محطة بارزة في مسيرتها، ضمن شراكة تجمع المؤسستين في تقديم تجارب متميزة وتعزيز مكانة دبي وجهةً دوليةً للرياضة والترفيه وأنماط الحياة.

وأشادت "غالوب غلوبال" بمساهمة شركائها التجاريين والجهات الداعمة في إنجاح البطولة، وتقديم برنامجها الرياضي وما صاحبه من تجارب وخدمات للجمهور.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "غالوب غلوبال" ومدير البطولة إيفان موديا : "يمثّل اختتام نسخة جديدة ناجحة من البطولة مصدر فخر لجميع العاملين في غالوب، وتواصل بطولة إعمار دبي بريميير بادل P1 تأكيد جاذبية البادل الاحترافية والإقبال على التجارب الرياضية العالمية في المنطقة، وقد أسهم دعم شركائنا والتزام فريق العمل وحماس الجماهير في إنجاح هذه النسخة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم ومواصلة تعزيز الحضور الدولي للبطولة."

وجرى تجهيز مدرجات الجمهور ومنطقة المنافسات عبر تحويل مساحة مسبح أولمبي ذي عشرة مسارات داخل مجمع حمدان الرياضي إلى ساحة لاستضافة البطولة. وتكاملت المنافسات مع خدمات الضيافة والأنشطة الترفيهية والتجارب المميزة التي أُتيحت للجمهور طوال أيام الحدث، بما عزّز حضور البطولة على أجندة دبي الرياضية.

