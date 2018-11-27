محمد قويض: تحدث لدبا أشياء بغير الحسبان تتسبب بالخسارة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اكد مدرب دبا الفجيرة السوري محمد بن قويض بأن فريقه تعرض لاشياء غريبة لم تكن الحسبان خلال منافسات دوري الخليج العربي، مما قاد لتعرض الفريق لخسارات غير مستحقة، ومنها حالتي طرد لاثنين من اهم لاعبيه في مباراتين متتاليتين متتاليتين عندما تعرض احمد خميس للطرد المبكر في المباراة امام عجمان، والاردني ياسين البخيت في المباراة امام الشارقة، واللاعبان من اعمدة الفريق.

واكد محمد بن قويض بان لاعبيه على قدر عالي من المسؤولية ويدركون اهمية المباراة القادمة امام العين، والتي ستقام عصر بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي ويعلمون ماذا يعني ان يواجهوا العين على ملعبه وامام جمهوره، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عصر اليوم: نحتاج الى النقطة كما نحتاج الى الثلاث نقاط، بمعنى اننا نتطلع الى ان لانخسر المباراة.

وتابع: العين يملك لاعبين مميزين في كل مركز ولايوجد لديه مشكلة، بالمقابل فان فريقنا سيتأثر بغياب المحترف الاردني ياسين البخيت، وبصراحة شكونا في المباريات الماضية من اشياء تحدث لنا وهي بغير الحسبان وقد تأثر بها الفريق بشكل كامل وهو مايتعلق بطرد لاعبين مهمين مثل ياسين البخيت و احمد خميس في مباراتين متتاليتين وبشكل مبكر.

واضاف: نعلم ان قوة العين بخطي وسطه وهجومه، لذلك سنعمل على تضييق المساحات عليه للحد من خطورته، لكنه ليس كذلك في الدفاع وهو مانتمنى ان نستفاد منه، واعتقد باننا قادرين على مجاراة العين في المباراة