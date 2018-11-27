فيفياني: لابديل لاتحاد كلباء سوى الفوز على بني ياس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اكد مدرب اتحاد كلباء الايطالي فيفياني بان فريقه لم يستحق الخسارة السابقة امام العين في الجولة الماضية، لذلك فقد طوى تلك المباراة بنتيجتها غير المتوقعة، وسلط فيفياني الضوء على مباراة فريقه القادمة امام بني ياس في الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي والتي ستقام بعد غد الخميس، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد، مساء اليوم، مؤكدا جاهزيته للمباراة.

وأوضح اللاعبون يتمتعون بدافع قوي لتعويض الخسارة في الجولة الماضية، ولتحقيق الفوز على بني ياس وفي المباريات القادمة، ولهذا الغرض فقد بدئنا الاستعداد لهذه المباراة مباشرة بعد المباراة السابقة، وهدفنا واحد وهو الفوز ولابديل سواه والثلاث نقاط مطلبنا في المواجهة القادمة، مؤكدا ان الفريق سيلعب بذات الاسلوب والطريقة التي خاض بها مباراته السابقة امام العين وسيتطلع للمحافظة عليه، مبينا: ثقتي كبيرة في اللاعبين للعودة لسكه الإنتصارات ولا خوف على الفريق وثقتي عالية بان الهدف سيتحقق، وعلينا مواصلة العمل وتدارك ارتكاب الاخطاء ومواصلة العمل لان المشوار طويل.