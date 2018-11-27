عجمان يحقق أفضل معدل نقاط في الدوري منذ 9 سنوات

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق عجمان أفضل ثاني انطلاقة له في دوري الخليج العربي، بتحقيق الفوز على الوصل بهدفين دون رد، أول من أمس، في الجولة العاشرة، إذ رفع «البرتقالي» رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بينما كان أفضل معدل نقاط حققه عجمان في النسخة الأولى من دوري المحترفين في موسم 2008-2009، بحصوله على 17 نقطة.

وعزز «البرتقالي» موقعه في المنطقة الدافئة للدوري، على العكس من المشاركات السبعة السابقة، إذ هبط عجمان مرتين إلى دوري الدرجة الأولى، عندما حصل على نقطة واحدة في أول 10 جولات في موسم 2009-2010، والمرة الثانية عندما حصل على ست نقاط في موسم 2014-2015.

ورغم بداية عجمان السلبية في أول موسم لدوري المحترفين في 2008-2009، بالخسارة في أول مباراتين أمام الوصل والأهلي، فإن «البرتقالي» حقق خمسة انتصارات على الشعب والشارقة والشباب والوحدة والخليج، وتعادل مع النصر والظفرة وخسر أمام العين ليحصل على 17 نقطة في أول 10 جولات، كأفضل معدل نقاط يحققه عجمان في تاريخ دوري المحترفين.

أما موسم 2009-2010 فكان الأسوأ بالنسبة لـ«البرتقالي» بخسارة الفريق في أول تسع جولات أمام أندية الظفرة والوحدة والعين والإمارات وبني ياس والشارقة والنصر والأهلي والوصل، وتعادل في مباراة واحدة أمام الجزيرة ليحصل على نقطة واحدة فقط، ما أسهم في هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وعاد عجمان إلى دوري المحترفين موسم 2011-2012، إذ حصل على 12 نقطة في أول 10 جولات، بتحقيقه الفوز في ثلاث مباريات على أندية الإمارات والشارقة ودبي، وتعادل مع بني ياس والنصر والوصل، وخسر أمام الجزيرة والوحدة والأهلي والشباب.

وفي موسم 2012-2013 حصل عجمان على 11 نقطة في أول 10 جولات، بتحقيقه الفوز على اتحاد كلباء والشعب والوحدة والتعادل أمام الظفرة والشباب، والخسارة أمام العين والجزيرة والوصل ودبي وبني ياس، ليحصل الفريق على دعم كبير أسهم في استمراره في دوري المحترفين للعام الثالث على التوالي.

وجمع «البرتقالي» سبع نقاط في أول 10 جولات موسم 2013-2014، بتحقيقه فوزاً واحداً على الوصل، بينما خسر أمام أندية بني ياس والعين والشارقة والشباب ودبي وتعادل مع الجزيرة والشعب والظفرة والوحدة، ورغم ذلك استمر عجمان مع الكبار، وفي موسم 2014-2015، جمع ست نقاط بالفوز على اتحاد كلباء، والتعادل مع الظفرة والأهلي والوحدة، والخسارة أمام الجزيرة والعين والنصر وبني ياس والشارقة والشباب، ليهبط «البرتقالي» إلى دوري الدرجة الأولى.

وغاب عجمان عن دوري الخليج العربي موسم 2015-2016 و2016-2017، قبل أن يعود في الموسم الماضي، إذ بدأ الموسم بشكل كارثي بالخسارة في أول أربع جولات أمام الجزيرة وشباب الأهلي ودبا الفجيرة والعين، بينما حقق بعد الفوز النصر والإمارات، وتعادل مع الظفرة والوصل والوحدة وخسر أمام الشارقة، ليبلغ رصيده 10 نقاط في أول 10 جولات.

في المقابل، بدأ عجمان الدوري في الموسم الحالي بتحقيق فوز رائع خارج أرضه على النصر، قبل أن يخسر ثلاث مباريات متتالية أمام شباب الأهلي والفجيرة والجزيرة، بينما تحسنت النتائج بداية من الجولة الخامسة، وحقق «البرتقالي» في آخر ست مباريات الفوز في أربع مباريات على أندية بني ياس واتحاد كلباء ودبا الفجيرة والوصل، وتعادل الشارقة، وخسر أمام العين، ليحصل الفريق على 16 نقطة وضعته في المرتبة الخامسة في لائحة الترتيب.

نقاط عجمان في أول 10 جولات بدوري المحترفين

2008-2009 (17)

2009-2010 (1)

2011-2012 (12)

2012-2013 (11)

2013-2014 (7)

2014-2015 (6)

2017-2018 (10)

2018-2019 (16)