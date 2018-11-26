الهاملي: البنية التحتية لرياضة الإمارات مصدر فخر واعتزاز لنا

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شهدت المرحلة الرابعة من بطولة كأس الإمارات لرماية القوس والسهم، مشاركة 75 متسابقاً ومتسابقة من الأسوياء وأصحاب الهمم من الجنسين، ليرسموا لوحة فنية عكست اهتمام وإصرار الاتحاد على التحليق باللعبة إلى آفاق أرحب عربياً ودولياً. وقال رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي: «إن ما نشاهده اليوم في منطقة مليحة من إمكانات وبنية تحتية يدعونا إلى الفخر والاعتزاز، والرماية تشهد عهداً جديداً وعملاً علمياً مضنياً سنجني ثماره في المستقبل القريب»، منوّها بأن رماية القوس والسهم بدأت في الانتشار بشكل واسع.