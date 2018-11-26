أروابارينا: شباب الأهلي ليس منافساً.. الطريق للقب الدوري طويل

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مدرب فريق شباب الأهلي - دبي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إن فريقه ليس منافساً على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، على الرغم من احتلاله حالياً للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق خمس نقاط فقط عن فريق الشارقة المتصدر، معتبراً أن مشوار الدوري طويل، كما أن الفرق المنافسة على اللقب متقاربة المستويات.

وأكد أروابارينا في المؤتمر الصحافي عقب مباراة الظفرة، التي فاز بها الأهلي بخماسية نظيفة، أول من أمس، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، أن فريقه حقق فوزاً مهماً في المباراة وبنتيجة كبيرة، وأن ذلك ليس كافياً من أجل ترشيح فريقه للمنافسة على اللقب، وقال: «بالتأكيد أنا سعيد بما قدمه لاعبو فريقي في اللقاء، لأن تسجيل خمسة أهداف يعتبر أمراً إيجابياً، ولكن فريقي حالياً لا ينافس على الصدارة، على الرغم من وجوده بين الأربعة الكبار لأن مشوار الدوري لايزال طويلاً».

وقال المدرب الأرجنتيني: «بالتأكيد أنا سعيد بالغزارة التهديفية وسعيد أيضاً بعودة المهاجم أحمد خليل لتسجيل الأهداف، خليل لاعب يحظى باحترام وتقدير كبيرين من زملائه في الملعب وبالتأكيد أنا مسرور بعودته لتسجيل الأهداف».

في المقابل، كشف مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، أنه بات ينتظر فتح باب الانتقالات الشتوية من أجل تحديد احتياجات فريقه من سوق الانتقالات بالتعاقد مع لاعبين جدد، مؤكداً أنه سيجلس مع شركة كرة القدم خلال الفترة المقبلة لتقديم كل الاحتياجات التي يجب على النادي تجهيزها قبل انطلاقة مباريات الدور الثاني من الدوري.

وقال: «خط دفاع فريقي كان ضعيفاً مقارنة بالمباريات السابقة».