الفجيرة يطلب عدم إسناد مبارياته للحكم عادل النقبي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

طالبت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، عدم إسناد أي من مبارياته للحكم، عادل النقبي، بدوري الخليج العربي مستقبلاً، على خلفية إدارته لمباراة الفريق مع نظيره الإمارات في الجولة العاشرة. وقال المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الفجيرة، عبدالله بن قانون، في تصريحات صحافية، إن «إدارة النادي تطالب بعدم إسناد أي مباراة للفجيرة للحكم عادل النقبي مستقبلاً، وإعادة تقييم حكام الفيديو، بحيث يكون هنالك حكم دولي ضمن الفريق، لتعزيز مبدأ العدالة بين جميع الأندية، وأن يكون هناك معيار واحد للحالات التحكيمية، ولجميع الفرق بغض النظر عن لون القميص».

وأضاف «كما نطالب بعرض الحالات التي حدثت في اجتماع الحكام، وإعلام النادي بتوصيات اللجنة بخصوص تلك الحالات».

وحدد بن قانون الحالات التحكيمية مثار الجدل، وقال: «في الدقيقة 55 لم يحتسب الحكم عادل النقبي هدفاً صحيحاً للفجيرة، رغم أن الكرة تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها، ولم يقم حكام الفيديو باستدعاء الحكم لمراجعة الحالة، ما جعل الحكم يتغاضى عنها، وهنا أتساءل: لماذا وجدت التقنية إذاً؟». وأضاف «في الدقيقة 71، كان هناك ضرب متهور من لاعب نادي الإمارات، للاعبنا حسن أمين، أدى إلى إصابته والخروج من الملعب»، مشيراً إلى أن «حالة مماثلة حدثت للاعب الفجيرة، الجزائري محمد بن يطو، في مباراة الوصل مع الفجيرة، وأشهر الحكم نفسه البطاقة الحمراء في وجهه». وأكمل «في الدقيقة 78 وجّه لاعب الإمارات، وليد عمبر، ضربة للاعب الفجيرة، مهند خميس، على الساق، كادت تنهي حياته الكروية، وحدث ذلك أمام الحكم، ولم تجد الحالة التقدير السليم، بينما أجمع عليها جميع التحليلات التحكيمية التلفزيونية»، مضيفاً أن «النادي يحمّل حكم المباراة وفريق حكام (الفار) ولجنة الحكام كل التبعيات لو تعرض اللاعب للإصابة».

وختم: «ما المعايير التي يعتمدها الحكم للرجوع إلى تقنية الفيديو؟ وهل هناك معيار لكل نادٍ؟».