«شخصية الصعود» تظهر في العروبة والحمرية وخورفكان

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشفت أندية العروبة والحمرية وخورفكان عن الشخصية التي يجب أن يتمتع بها الفريق الساعي للصعود إلى دوري الخليج العربي في الموسم المقبل، بعد أن حققت الانتصار الثاني على التوالي، وعادت من ملاعب منافسيها بالنقاط الثلاث، خصوصاً أن عدد مباريات الدوري بشكل كامل قليلة جداً وتبلغ 18 مباراة، ما يجعل تعويض فقدان النقاط أمراً صعباً. وكانت مباريات الجولة الثانية، التي أقيمت يومَي الجمعة والسبت الماضيين، قد أسفرت عن فوز العروبة على الذيد 2-1، والحمرية على التعاون 3-صفر، ومسافي على العربي 3-2، وخورفكان على دبا الحصن 2-صفر، وحتا على مصفوت 3-1.

وبموجب هذه النتائج تصدرت أندية الحمرية والعروبة وخورفكان الترتيب، ولكل منها ست نقاط، ثم مسافي أربع نقاط، وحتا ثلاث نقاط، بينما يبلغ رصيد كل من دبا الحصن والذيد والتعاون نقطة واحدة، وخلا رصيد العربي ومصفوت من النقاط.

من جهته، وصف مدرب خورفكان، العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، فوز فريقه على دبا الحصن بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية، بالمهم والمميز، لكونه جاء على حساب فريق منظم ويتمتع بإمكانات فنية عالية، ما يجعله فوزاً مهماً، خصوصاً أن دبا الحصن يعد من الفرق المرشحة للصعود لدوري الخليج العربي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة صعبة، والروح القتالية التي تمتع بها اللاعبون مهدت للفوز، وأشجع اللاعبين دائماً على التمتع بهذه الروح، وإدارة النادي أسهمت في تعزيز الروح القتالية لدى اللاعبين والجهازين الفني المساعد والإداري».

فنياً، شهدت الجولة الثانية ارتفاعاً واضحاً في نسبة تسجيل الأهداف، قياساً بالجولة الماضية، بعد أن سجل اللاعبون 17 هدفاً مقابل 11 في الجولة الماضية، وارتفع عدد البطاقات الملونة ليصل إلى 24 بطاقة صفراء مقابل 18 في الجولة الماضية.

وبرز في الجولة حارس خورفكان، منصور غلوم البلوشي، كأفضل حارس في الجولة، بعد أن تصدى لعدد كبير من الكرات الخطرة التي كادت تؤدي إلى تغيير النتيجة لمصلحة دبا الحصن لولا ثباته وتميزه.

عبدالوهاب: خورفكان فاز بالروح القتالية على فريق منظم فنياً