خورفكان ومسافي يتذوقان الفوز في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل – رأس الخيمة

فاز خورفكان على دبا الحصن بهدفين مقابل لا شيء، بينما فاز مسافي على العربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراتين اللتين أقيمتا، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، ليصبح رصيد خورفكان ست نقاط، مقابل أربع لمسافي، بينما بقي رصيد دبا الحصن نقطة واحدة، والعربي دون نقاط.

سجل خورفكان هدفاً مبكراً، عن طريق مهاجمه مايد راشد في الدقيقة 12، وأضاف البرازيلي رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، وسط سيطرة لفريق خورفكان الذي عرف جيداً طريقه إلى المرمى.

وفي المباراة الثانية، افتتح العربي التسجيل بهدفين سريعين، عبر اللاعب المتألق الروماني ميهاي ألكسندر في الدقيقتين (13،17)، إلا أن ردة فعل مسافي كانت سريعة، وتمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف، منها هدفان سجلهما الغيني سيمون في الدقيقتين (26،40)، وجاء الهدف الثالث عن طريق عبيد الدهماني (84)، وخرجت المباراة قوية من الفريقين، وشهدت العديد من الفرص المهدرة، وبدت الرغبة واضحة من قبل الفريقين في الفوز والظفر بالثلاث نقاط.