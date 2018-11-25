بني ياس والنصر يكتفيان بنقطة التعادل

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

اكتفى فريقا بني ياس والنصر بالتعادل، والحصول على نقطة واحدة لكل منهما، بعد تعادلهما دون أهداف في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد الشامخة الجديدة بأبوظبي، في ختام الجولة العاشرة لمنافسات دوري الخليج العربي، وارتفع رصيد بني ياس إلى 11 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 12 نقطة في المركز السابع. جاءت المباراة فاترة في معظم فتراتها، ولم يقدم الفريقان العرض المنتظر، ففي الشوط الأول تبادل الفريقان الهجمات والسيطرة على مجريات اللعب، وإن كانت محاولات السماوي الأكثر نوعاً ما، لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على مرمى النصر، في الوقت الذي اعتمد فيه النصر على الكثافة العددية في وسط الملعب للسيطرة على منطقة المناورات، ثم القيام بهجمات مرتدة سريعة تنتهي بالبحث عن نيجريدو للتمرير إليه.

وكانت ملامح الخطورة الأولى للنصر عن طريق نيجريدو في الدقيقة 25، بعد أن تلقى تمريرة متقنة من حبيب الفردان فسددها قوية ونجح فهد الضنحاني في التصدي لها، ورد عليه حمد الأحبابي بتسديدة صاروخية، اصطدمت بدفاع النصر إلى ضربة ركنية في الدقيقة 35.

ثم أضاع يوهان كاباي فرصة محققة للنصر في الدقيقة 43، عندما تلقى كرة بينية خلف الدفاع من صامويل روزا، لكنه سددها ضعيفة، نجح الحارس في الإمساك بها.

وكاد النصر يتقدم بالهدف الأول من هجمة منظمة هي الأفضل في المباراة من الفريقين، عندما أرسل البديل جاسم يعقوب تمريرة عرضية أمام المرمى إلى نيجريدو، الذي سددها زاحفة، وأنقذها الضنحاني إلى ضربة ركنية في الدقيقة 72.