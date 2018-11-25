شباب الأهلي يهزم البطائح.. والوصل يتجاوز العين في السلة

المصدر: جوني جبور- دبي

دشن فريق شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري العام لكرة السلة، بتحقيقه انتصاراً مستحقاً على ضيفه البطائح 73-65، أول من أمس، في ختام الجولة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة، التي شهدت عودة الوصل من صالة مضيفه العين بانتصار عريض بنتيجة 108-57. وبختام الجولة، تشاركت فرق شباب الأهلي والوصل والنصر والشارقة وبني ياس صدارة البطولة بنقطتين، وكان فارق الأهداف الفيصل في منح الوصل المركز الأول، متبوعاً بالنصر ثانياً، وبني ياس ثالثاً والشارقة رابعاً وشباب الأهلي في المركز الخامس، فيما تساوت فرق البطائح والجزيرة والظفرة والوحدة والعين بنقطة، مع منح فارق الأهداف الأفضلية للبطائح لاحتلال المركز السادس، متبوعاً بالجزيرة والظفرة والوحدة والعين.