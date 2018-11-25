قويض: التغييرات والانتدابات في الطريق لتصحيح الأمور

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد مدرب دبا الفجيرة، السوري محمد قويض، أن «فريقه لن يستمر على هذه الحال، وهو على ثقة عالية بأنه سيستعيد مستواه والنتائج الجيدة».

وكان دبا قد تلقى الخسارة 3-2 على يد الشارقة، أول من أمس، في الجولة العاشرة بدوري الخليج العربي، ليتأزم موقفه أكثر في الترتيب، وقال قويض: «ستكون هناك تغييرات وانتدابات في الطريق لتصحيح الأمور، ولن يبقى الفريق على هذه الحال».

وأكد قويض أن الفريق قادر على النهوض والخروج من هذا الواقع، وتابع «أنا لا أفقد الأمل في أي مباراة، ولو كنت خاسراً بخمسة أهداف، وأنا دائماً متفائل مادام الأمل موجوداً في استعادة النتائج الإيجابية»، ووصف قويض قرار طرد الأردني، ياسين البخيت، بالقرار القاسي جداً لكونه يعد العمود الفقري للفريق، مؤكداً أنه سيجد حلولاً لذلك في المباريات المقبلة.

في المقابل، وصف مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، مواجهة الملك مع النواخذة بأنها صعبة للغاية على الفريق، وأن الأهم أنه نجح في تخطي هذه العقبة والحفاظ على الصدارة. وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «تلقينا هدفين في الوقت بدل الضائع، وكادت النتيجة تضيع، لكنها بالتأكيد تجربة مفيدة للمستقبل». وأوضح: «المد الهجومي للفريق في الوقت الحاضر انخفض عما كان عليه بداية الموسم، لذلك علينا أن نستعيده خلال الجولات المقبلة»، منوهاً إلى أنه أشرك اللاعب، عمر جمعة ربيع، تثميناً لما قدمه من أداء جيد خلال مشاركته في كأس الخليج العربي.