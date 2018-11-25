قادري: الصقور يمرّ بفترة صعبة.. والفوز على الفجيرة دفعة معنوية كبيرة للفريق

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، أن «فريق الإمارات يمرّ بظروف صعبة، لكن الفوز الذي حققه على الفجيرة سيشكل دفعة معنوية كبيرة للصقور لاستعادة مستواه في الفترة المقبلة».

وطالب قادري بالصبر على الفريق، مؤكداً أنه عاش الموقف نفسه حين كان مدرباً لفريق الخليج في الدوري السعودي موسم 2014-2015، حيث كان قد جمع أربع نقاط فقط في الجولات التسع الأولى، وهو ما حصل مع الصقور في أول تسع جولات، حيث جمع فقط خمس نقاط، قبل أن ينتفض، أول من أمس، ويفوز 3-1 على الفجيرة، وهو ثاني انتصار له في الدوري.

وقال إنه مع الخليج تقدم باستقالته لكنها رُفضت، وكانت المكافأة في نهاية الموسم بعدما احتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب.

وقال المدرب لـ«الإمارات اليوم» إن مباراة الفجيرة كانت مفصلية، ونجح الفريق في تحقيق النتيجة التي سعى إليها الجهاز الفني طوال فترة التوقف، مشيراً إلى أن الصقور نجحوا في السيطرة على الشوط الأول وإحراز هدف مبكر أسهم في تحقيق الفوز، وتوقع أن يظهر الصقور بصورة مغايرة في المباريات المقبلة، موضحاً أن الفوز في ظل وجود عدد من الغيابات المؤثرة يعتبر أمراً مهماً جداً.

وتعرض المدرب التونسي لموجة كبيرة من الانتقاد بسبب تردي نتائج الصقور في الجولات السابقة، إضافة إلى سوء حال اللاعبين الأجانب الذين لم يخدموا الفريق حتى الآن، ما جعل هناك مطالب بتغييرهم في الانتقالات الشتوية.

وقال قادري: «في تجربتي السابقة، احتاج اللاعبون في فريق الخليج إلى وقت من أجل أن يتأقلموا مع طريقة اللعب، وبالفعل نجح الفريق في تحقيق نتائج إيجابية بعد ذلك، ونجح في الوصول إلى المركز الثامن في جدول الترتيب».

وأضاف: «وضع فريق الإمارات حالياً مزعج في الترتيب، وبالتأكيد غير الطموح الذي خططنا له من البداية، والفوز الأخير مهم للغاية، لكن الفريق واجهته ظروف صعبة في بداية الموسم، من تأخر وصول اللاعبين الأجانب، وكثرة الإصابات، وعدم الاستقرار على التشكيل، وكل هذه الأمور تحتاج إلى وقت وعمل، ولدي قناعة بتجاوز هذه الأزمة في القريب العاجل».

وتابع: «الآن نستطيع عمل تقييم منطقي، حيث لدينا مشكلة في التسجيل أمام المرمى، ونحتاج إلى دعم الفريق بلاعبين جدد عقب انتهاء المباريات الثلاث المقبلة، وسنحتاج إلى ثلاثة أو أربعة لاعبين لتدعيم الصفوف وتحريك عجلة النتائج الإيجابية، وأيضاً نحتاج إلى انتداب في الخط الدفاعي، وسيكون هناك تغيير مثلما وعدتنا إدارة النادي بضرورة تصحيح الأمور وانتداب أكثر من لاعب من أجل تغيير وضع الفريق».

«الصقور» حقق ثاني فوز له في الدوري بعد 10 جولات، بعد تخطي عقبة الفجيرة 3-1 أول من أمس.