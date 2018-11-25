الوصل يطمع في «التألق العربي» أمام عجمان

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض الوصل مواجهة عجمان بمعنويات مرتفعة، بعد تأهله إلى ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على حساب الأهلي المصري، وذلك عندما يستضيف عجمان الساعة 7:30 على استاد الوصل في زعبيل، في ختام مباريات الجولة الـ10 من دوري الخليج العربي.

ويطمع «الفهود» في أن تنتقل نجاحات الوصل في البطولة العربية إلى المسابقات المحلية، خصوصاً أن الأصفر يحتل المركز الـ11 في لائحة الترتيب في دوري الخليج العربي، برصيد 10 نقاط، ولم يحقق الفوز في آخر خمس جولات، إلا في مباراة واحدة على الفجيرة، بينما خسر أربع مباريات أمام النصر والظفرة وشباب الأهلي والجزيرة، كما يقدم الوصل عروضاً قوية في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بتفوقه على فريقين من العيار الثقيل، هما الاتحاد السعودي في دور الـ32، ثم الأهلي المصري في ثمن النهائي.

ورغم المعنويات المرتفعة لدى لاعبي الوصل، إلا أن أبرز العقبات التي ستواجه الجهاز الفني هي ضغط المباريات، خصوصاً أن الفريق لعب أمام الأهلي المصري الخميس الماضي، وحصل اللاعبون على يوم واحد للراحة قبل استئناف التدريبات، إلى جانب المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في المباراة، وإصابة أكثر من لاعب، أبرزهما خميس إسماعيل، وخليل خميس.

وركز الجهاز الفني لـ«الإمبراطور» بقيادة المدرب حسن العبدولي، على الجوانب الفنية خلال التدريبات، وعدم زيادة التدريبات البدنية، إذ يدرك العبدولي أن الجولات الأربع المتبقية في الدور الأول تعد مصيرية لمشوار الوصل في دوري الخليج العربي، وأنه لا مجال لخسارة المزيد من النقاط.

في المقابل، يعيش عجمان أفضل فتراته في الموسم الحالي، بامتلاكه 13 نقطة في رصيده، في المركز السادس، بعدما حقق الفوز في آخر جولتين على اتحاد كلباء ودبا الفجيرة، إذ يأمل «البرتقالي» أن يواصل نتائجه الإيجابية، رغم صعوبة المباراة أمام «الفهود»، الذي يخوض المباراة بهدف الفوز فقط، ولكن عجمان يأمل تحقيق التعادل على أقل تقدير.

ويراهن «الأصفر» على تفوقه في آخر أربع سنوات على عجمان، إذ يعود آخر فوز لـ«البرتقالي» على الوصل إلى 14 فبراير 2014، بهدف دون رد، أحرزه الإيفواري بوريس كابي، إذ التقى الفريقان بعدها أربع مرات، في الدوري، حقق خلالها الوصل الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، بينما شهد الموسم الماضي مواجهة بين الفريقين في كأس الخليج العربي، انتهت لمصلحة «الفهود» بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي فابيو ليما.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.