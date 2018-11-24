عمبر يغازل زاكيروني قبل كأس آسيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

واصل لاعب الإمارات، وليد عمبر، تألقه مع فريقه المعار إليه قادماً من شباب الأهلي، وقاد فريقه للفوز على الفجيرة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ليصل الإمارات إلى النقطة الثامنة، ويبقى في المركز قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 12 نقطة، بعد أن تعرض لخسارة جديدة.

وأحرز وليد عمبر هدف «الصقور» الثاني، وقدم مستوى أكثر من رائع، ليؤكد رغبته الحقيقية في الوجود مع الأبيض، وكتيبة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني في كأس آسيا.

ونجح الإمارات في حسم الشوط الأول لمصلحته لعباً ونتيجة، وكان أفضل على مستوى الهجمات، وامتلاك الكرة منذ بداية المباراة حتى نجح في إحراز الهدف الأول في المباراة، عن طريق هداف الفريق، الفرنسي شيخ دياباتي، الذي استلم تمريرة عامر عمر، من خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية اصطدمت بقدم المدافع هلال سعيد، وغيرت اتجاهها إلى داخل المرمى، معلنة الهدف الأول للصقور في الدقيقة 17.

وكاد لاعب الإمارات عامر عمر أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 38 من هجمة خطرة، وراوغ اللاعب ووصل إلى داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بغرابة وهو على بعد خطوات من المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الصقور بهدف دون مقابل.

وكعادته نجح الفريق في العودة بالشوط الثاني عن طريق المهاجم محمد خلفان، الذي لعب كرة رأسية رائعة استقرت في شباك الحارس بالدقيقة 57، لكن لاعب الإمارات وليد عمبر نجح في إحراز هدف التقدم مرة أخرى للإمارات في الدقيقة 71، من مجهود فردي وسرعة رائعة للاعب الذي انفرد بالمرمى، واستغل خطأ حارس الفجيرة ليحرز هدف الإمارات الثاني لتصبح النتيجة 2-1.

وأضاف اللاعب الفرنسي شيخ دياباتي الهدف الثالث، في الدقيقة 96، من مجهود فردي داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بثلاثية.

- «الصقور» رفع

رصيده إلى ثماني

نقاط، ويبقى في

المركز قبل الأخير.