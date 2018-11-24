الظفرة يستعيد القوة الضاربة أمام شباب الأهـلي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يستقبل فريق الظفرة في الساعة 04:50 من عصر اليوم ضيفه فريق شباب الأهلي على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وهو مدفوع برغبة تحقيق الفوز بعد أن تعززت صفوفه بعودة اللاعبين المصابين الذين يتقدمهم لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، والمهاجم البرازيلي رومولو دوس سانتوس.

وافتقد الفريق الذي يحتل المركز 12 برصيد تسع نقاط خدمات الثنائي في الجولات الماضية بسبب الإصابة التي تعرضا لها في مباراتين مختلفين، ما أثر على شكل الفريق في المباريات السابقة، وفي كأس الخليج العربي، لكن عودتهما في مباراة اليوم سيمنح المدرب الصربي فواك رازوفيتش خيارات واسعة في خطي الوسط والهجوم.

ولا بديل أمام فريق الظفرة سوى تحقيق الفوز في اللقاء إذا ما أراد العودة للطريق الصحيح، إذ إن الفريق خسر في المباراتين السابقتين أمام بني ياس 1-2 والنصر صفر-2، ما جعل الفريق يتراجع للمركز 12 بعد أن كان قد وصل لمنتصف الجدول بفضل ثلاثة انتصارات متتالية.

ويتسلح الظفرة بلاعب الوسط سهيل المنصوري الذي يعد هداف الفريق حتى الآن بتسجيله ثلاثة أهداف، متفوقاً على اللاعبين الأجانب، كما أن أدوار المنصوري لا تقتصر على تسجيل الأهداف بل صناعتها.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة اللقاء وعينه على الاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد الفوز الثمين الذي حققه في الجولة الماضية أمام ضيفه فريق الإمارات بهدفين لهدف، ويدرك مدرب الفريق، الأرجنتيني رودولفو أروبارينا، أن مواجهة اليوم ستكون مختلفة عن لقاء «الصقور»، وذلك لصعوبة الظفرة على ملعبه.