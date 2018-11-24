ملعب كلباء يحفز العين.. والهدف «النقطة 22»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يستضيف فريق اتحاد كلباء عند الساعة 16:40 من عصر اليوم ضيفه العين في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة لن تخلو من الإثارة قياساً بحاجة الفريقين الماسة لتحقيق الفوز، لاسيما ان العين يبحث عن ثلاث نقاط تضعه في مركز أفضل من المركز الثالث برصيد 19 نقطة، والأمر ذاته لاتحاد كلباء صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة، الذي يأمل الاقتراب أكثر من المنطقة الدافئة.

ويتطلع العين إلى الاستفادة من سوء الطالع الذي رافق اتحاد كلباء، عندما يلعب على ملعبه وأمام جمهوره، والذي فقد من خلاله ست نقاط ثمينة بعد أن خسر أمام الفجيرة وعجمان على ملعبه 2-3، بينما يتمنى نمور كلباء أن يستعيد الأفضلية على ملعبه، وأن يواصل النجاح ذاته الذي حققه في المباريات التي واجه بها أندية الصدارة، وخطف منها النقاط، مثل ما حدث أمام الشارقة والجزيرة.

يدخل الزعيم المباراة كامل العدد ومن دون أي غيابات مؤثرة، فضلاً عن حسن التدبير أثناء التبديلات للمدرب الكرواتي زوران ماميتش، والتي طالما قادت لنتيجة إيجابية، بينما سيفتقد اتحاد كلباء للعمود الفقري لخط الدفاع يعقوب حسن الذي تعرض للإصابة، ولاعبين آخرين، إلا أن الثقة العالية لمدربه الإيطالي فيفياني قد تعوض ذلك، وهو ما أوضحه خلال المؤتمر الصحافي، متمنياً من خلاله عودة الفريق لتحقيق الانتصارات على ملعبه وخارجه، والذي يعود آخره الى الجولة الرابعة عندما فاز على النصر 3-1، مؤكداً أنه لا مستحيل في عالم كرة القدم، كما يأمل العين أن يحسّن محترفه السويدي بيرج والبرازيلي كايو والمصري حسين الشحات من ترتيبهم في سجل الهدافين، وبما يليق بقدراتهم التهديفية، وكان الفريقان قد التقيا في مناسبات عدة كانت الغلبة فيها لمصلحة الزعيم، الذي فاز في آخر ست مباريات، بينما فاز اتحاد كلباء آخر مرة في موسم 2013-2014.

الغيابات

كلباء: يعقوب حسن، وعادل الحمادي، ومحمد البيرق.

العين: عامر عبدالرحمن.

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