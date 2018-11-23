حتا لاستعادة الفوز.. والحمرية والعروبة للتعزيز في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - دبي

تدشن أندية الهواة، عصر اليوم، منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي الذيد مع العروبة، والتعاون مع الحمرية في الساعة 16:40، بينما يتواجه حتا مع مصفوت في الساعة 19:15.

وتبرز إلى الواجهة المباراة الأولى التي يتطلع الفريقان إلى تعزيز نتيجتيهما في الجولة الأولى، بعد أن حقق العروبة فوزاً ثميناً على حتا 2-1، بينما انتزع الذيد نقطة ثمينة من دبا الحصن بعد التعادل معه 1-1، ويدرك العروبة أن لا بديل عن الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز النتيجة السابقة والبقاء في الصدارة، والأمر ذاته ينطبق على الحمرية، الذي يواجه التعاون الساعي إلى تحقيق أول نتيجة إيجابية على ملعبه في مباريات الدوري منذ عدة مواسم، وتعدّ مباراتا اليوم بالنسبة للعروبة والحمرية بمثابة نقطة الانطلاق لتصدر المنافسات.

ويعوّل حتا على تدارك أخطاء المباراة السابقة مع العروبة لتسجيل الأهداف، والحفاظ عليها في المباراة أمام مصفوت، وخطف أول ثلاث نقاط في مباراة لا تعد من جانب واحد، لما يتمتع به مصفوت من مكانة فنية طيبة.