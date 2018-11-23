هاملتون يطارد أرقام أسطورة الفورمولا1 فانجيو في حلبة ياس

المصدر: إعداد: جوني جبور غرافيك: ماهر الجوهري

تدشن 10 فرق مشوارها، اليوم، في جائزة «الاتحاد للطيران»، بانطلاق التجارب الحرة، على حلبة مرسى ياس، الجولة الختامية من بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1»، وسط طموحات مشروعة للمنافسين في لقب النسخة العاشرة، الذي يقام عصر بعد غدٍ الأحد.

ويسعى السائق البريطاني لويس هاملتون المتوج نهاية الشهر الماضي على حلبة المكسيك بلقبه العالمي الخامس بعد ألقاب مواسم «2008-2014-2015-2017»، لتأكيد جدارته بعد أن عادل رقم الأسطورة الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو، أول سائق بتاريخ البطولة يتوج بخمسة ألقاب عالمية حققها مواسم «1951-1954-1955-1956-1957»ويتطلع البريطاني إلى مواصلة مطاردته لأرقام الأرجنتيني خصوصاً بنسب النجاح في الفوز، بعد أن حقق فانجيو ألقابه الخمسة مكتفياً بالفوز بـ 24 سباقاً على مدار ٩ مواسم بنسبة فوز تبلغ 47%، فيما احتاج هاملتون لبلوغ اللقب الخامس للفوز بـ 72 سباقاً على مدار 12 موسماً بنسبة نجاح بلغت 33%.

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