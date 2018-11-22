كريستيانو رونالدو يتابع حساب حمدان بن محمد على «إنستغرام»

المصدر: حميد نعمان - دبي

انضم نجم الكرة العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى متابعي حساب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، والمعروف بـ«faz3».

ويذكر أن متابعي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على «إنستغرام»، يتعدوا الـ6.6 ملايين متابع. في المقابل فإن حساب رونالدو في «إنستغرام» يعتبر بين الأعلى عالميا بـ146 مليون متابع.

كما تابع حساب سموه في «إنستغرام»، المساعد الشخصي للنجم البرتغالي، ريكاردو ريغوفيه، والذي يعتبر أكثر الشخصيات المقربة من رونالدو، حتى أن صحيفة «ماركا» الإسبانية قالت في تقرير سابق لها عن ريغوفيه، أنه أقرب لرونالدو من وكيله الشهير خورخي مينديز، وأنه دائم الاستماع إلى نصائحه، ولا يقوم بأمر إلا بمشورته.