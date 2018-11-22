العين يصطدم مع "عموري" والهلال في دوري أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2019، عن وقوع أنديتنا التي تمثل دوري الخليج العربي، وهي العين والوصل والوحدة، في مجموعات صعبة، بمستهل مشوارها في الدور الأول، بينما سيواجه الزعيمان الإماراتي والسعودي مجدداً بعضهما في النسخة الجديدة، وقد يلعب عمر عبدالرحمن للمرة الأولى أمام فريقه السابق، في حال تعافيه من الاصابة.

وفيما يلي نتائج مجموعات دوري أبطال آسيا 2019:

المجموعة الأولى: الوصل، الزوراء العراقي، المتأهل من الملحق الرابع، المتأهل من الملحق الثاني.

لمجموعة الثانية: الوحدة الإماراتي، الاتحاد السعودي، لوماكوتيف الأوزبكي، والمتأهل من الملحق.

المجموعة الثالثة: الاستقلال الغيراني، الهلال السعودي، والعين الإماراتي، والدحيل القطري.

المجموعة الرابعة: بيرسيوليس الإيراني، السد القطري، الأهلي السعودي، المتأهل من الملحق.

وتستمر إقامة نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب خلال السنوات الثلاث المقبلة، واعتماد نظام المناطق حتى الدور نصف النهائي، أي أن المباراة النهائية ستجمع فريقاً من الشرق وآخر من الغرب.