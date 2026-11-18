أكد مؤسس إسطبلات «ماب»، محمد باقر، أن ارتباطه بالخيل منذ طفولته ألهمه إطلاق تحدي «المرموم 30×30»، الذي يجمع بين الفروسية والجري، انطلاقاً من شغفه بالرياضتين، وطموحه إلى تقديم تجربة تعزز ارتباط الجيل الجديد بالإرث الإماراتي، وتتحول مستقبلاً إلى تقليد سنوي وإرث رياضي ينطلق من دبي.

وقال محمد باقر لـ«الإمارات اليوم» إنه نشأ في بيئة ارتبطت فيها حياته بالخيل منذ سنواته الأولى، موضحاً: «مازالت الخيل تمنحني الهدوء والانفصال عن صخب الحياة اليومية، وشعوراً بالحرية والسكينة يعيدني دائماً إليها، وحمل تنظيم التحدي في قلب الصحراء أهمية خاصة لي، لأن هذه البيئة تعكس روح الفروسية وجذورها والمكان الذي ننتمي إليه».‏

وأضاف: «أردت تقديم شيء مختلف ضمن تحدي دبي للياقة، انطلاقاً من سؤال راودني بصفتي فارساً: كيف ستبدو المنافسة إذا أصبحت لياقة الفارس وقدرته على التحمل أكثر تأثيراً في النتيجة؟ ومن هنا جاءت إضافة الجري، لمنح المشاركين تحدياً جديداً وهدفاً يعملون من أجله».‏

وتابع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي» التي نظمت الحدث، الأسبوع الماضي، بالشراكة مع تحدي دبي للياقة: «تفرض الفروسية والجري متطلبات مختلفة على الجسم، فالفارس يتكيف باستمرار مع حركة الجواد ويبني التناغم معه، ثم يعتمد عند الترجل على قدراته وإيقاعه الخاص، قبل العودة إلى السرج لتقديم أداء قوي مجدداً، وهذا النموذج يتطلب حتى من الفرسان الأكثر خبرة إعادة التفكير في تدريبهم».‏

وأوضح: «جمعت المنافسة 50 فارساً وفارسة على مسافة 15 كيلومتراً موزعة على ثلاث مراحل، بدأت بخمسة كيلومترات لركوب الخيل، تلتها خمسة كيلومترات للجري، ثم خمسة كيلومترات أخرى للفروسية، فيما بلغ إجمالي الجوائز النقدية 100 ألف درهم».‏

وأشار: «تكمن خصوصية الانتقال إلى الجري في أن الفارس يصبح مطالباً بالاعتماد على قدراته وحدها، وتحديد وتيرة الجري المناسبة مع إدراكه أن مرحلة فروسية أخرى تنتظره، وهذه القرارات التكتيكية تمنح تجربة كل مشارك طابعاً مختلفاً».‏

وأردف: «استخدم كل فارس الجواد نفسه في مرحلتي الفروسية، وحصل الجواد على الراحة خلال الجري، وكانت سلامة الخيل ورفاهيتها أولوية، مع توفير دعم بيطري متكامل وفحوص دورية طوال الفعالية لضمان أعلى معايير الرعاية».‏

وبيّن أن «الفروسية جزء أصيل من الحياة الإماراتية عبر الأجيال، ووسيلة للتواصل مع إرثنا والحفاظ عليه، وأتطلع إلى أن يعيش الجيل الجديد هذه التجربة، وأن يجد فرصة لتعزيز ارتباطه بإرثه الرياضي والثقافي».‏

ولفت إلى أن «تشجيع الحياة الصحية والنشطة جزء أساسي من رسالة (جي إم جي)، ويتيح تحدي دبي للياقة تحويل هذا الالتزام إلى مشاركة عملية، عبر أنشطة متنوعة تشمل الجري مع الأصدقاء وركوب الدراجات والفروسية».‏

واستطرد: «وفرت (جي أم جي) وإسطبلات (ماب) فرصة لمجتمع الفروسية للمشاركة في هذا الحدث الوطني، وحافزاً للفرسان لتطوير لياقتهم في الجري والعمل نحو هدف مشترك، فوجود موعد ينتظره الأفراد ومجتمع يشاركهم الاستعداد يساعد على انتظام النشاط البدني يومياً».‏

وكشف: «أتطلع إلى تنظيم التحدي سنوياً، فالمنافسة تمنح المشاركين هدفاً يبدأ الاستعداد له قبل أشهر، سواء بإتمام خمسة كيلومترات جرياً بثقة للمرة الأولى، أو العودة في العام التالي بأداء أفضل ومنهج تدريبي مختلف».‏

واختتم: «تمثل تجربة المشاركين في النسخة الأولى وآراؤهم بشأن أصعب المراحل وما سيغيرونه في استعداداتهم أساساً لتطوير السباق وتوسيع نطاقه تدريجياً واستقطاب مزيد من المشاركين، وصولاً إلى استقبال فرسان من خارج الإمارات، وأطمح إلى أن يصبح التحدي إرثاً رياضياً يحتفي بتراثنا، وينمو ويتطور عاماً بعد عام».‏