نزالات استثنائية على مدار 3 أيام في بطولة الشهيد للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الجوجيتسو استكماله للاستعدادات النهائية، لانطلاق النسخة الرابعة من بطولة الشهيد للجوجيتسو، التي ستنطلق اليوم، وتتصدر أولويات الموسم الرياضي 2018 - 2019، بالنظر إلى أهميتها في تكريس تضحيات شهدائنا الأبرار، على مدى ثلاثة أيام في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي. ويحظى لاعبو الجوجيتسو من مواطني ومواطنات الدولة، وجميع الجنسيات الأخرى، بفرصة خوض منافساتهم ضمن البطولة التي تنطلق العام الجاري بحلة جديدة، بعد تمديدها إلى ثلاثة أيام تبدأ بـ«مهرجان الشهيد»، وانضمام فئة جديدة مخصصة للاعبين واللاعبات الأطفال من عمر 4 إلى 10 سنوات، فيما تواصل على مدار يوميها الثاني والثالث منافسات اللاعبين واللاعبات، تحت سن 18 عاماً، في مختلف الأحزمة والأوزان.