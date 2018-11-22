نادي مليحة يحتضن ختام كأس الإمارات لرماية القوس والسهم غداً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينظم اتحاد الرماية والقوس والسهم المرحلة الأخيرة من بطولة «كأس الإمارات» لعام زايد 2018، يوم غدٍ وبعد غدٍ، على ملاعب نادي مليحة بالشارقة، بمشاركة أكثر من 70 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون نادي العين ونادي المدام ونادي الشارقة ونادي مليحة ونادي بني ياس ونادي الثقة للمعاقين ونادي الحمرية وأبوظبي للرماة ونادي دبي للرماة، ونادي البنك البريطاني.

تأتي أهمية البطولة كونها تحدد، وبشكل حاسم، أبطال الإمارات والصدارة والترتيب النهائي للاعبين والأندية على حد سواء، في جميع المراحل السنية وللجنسين رجال وسيدات.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، صلاح خادم، أن استراتيجية الاتحاد تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات، حتى يمكنهم من الوصول إلى المستوى الذي يؤهل بعضهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.