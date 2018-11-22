86 خيلاً تتنافس في 1.2 مليون درهم بثالث سباقات ميدان اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

ينطلق، في السادسة والنصف من مساء اليوم، السباق الثالث من موسم السباقات الجديد من مضمار ميدان العالمي للخيول، ويتنافس 86 من أقوى الخيول في ألقاب سبعة أشواط ترعاها «غولف نيوز»، بإجمالي جوائز يصل إلى مليون و295 ألف درهم.

تقام الأشواط السبعة على المسار الرملي، وخصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة باستثناء الشوط الأول والافتتاحي، الذي يمثل الظهور الأول للخيول العربية في الموسم الجديد، وتحديداً مع بطولة «بني ياس» المخصص لخيول الفئة الثانية والمانحة في نتائجها تأهيل الخيول للمنافسات في أكبر السباقات حتى نهاية الموسم خصوصاً. وتقام بطولة بني ياس لمسافة 1400 متر، ويبلغ إجمالي جوائزها 195 ألف درهم، ويتنافس في لقبها 14 خيلاً، يبرز منها حامل لقب بطولة العام الماضي «آربي تورش»، المملوك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خصوصاً أن مسيرة الجواد البالغ من العمر سبع سنوات تتضمن سبعة انتصارات. وتواصل الإثارة طريقها في أمسية السباق نحو الشوط الخامس والرئيس، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، والبالغ إجمالي جوائزه 240 ألف درهم، على أن يتنافس في حصد اللقب 12 خيلاً، يلفت الأنظار منها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بدايةً مع الجواد «اتجاه» صاحب التصنيف الأعلى، وزميله «تأمل» القادم من انتصار قبل أسبوعين على المسافة والمضمار ذاتيهما.