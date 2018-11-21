الجزيرة مهدد بعقوبات انضباطية تصل الى 100 ألف درهم

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، معاقبة نادي الجزيرة بتغريمه 30 ألف درهم لعدم التزامه بمواعيد مسبقة بسداد مستحقات مالية مترتبة عليه للاعبين ووكلاء لاعبين تصل الى أكثر من مليوني درهم، فيما أكد عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي أنه تقرر منح النادي مهلة حتى الجلسة المقبلة للجنة المحددة يوم 28 الجاري لسداد المبلغ وفي حال عدم السداد فإن العقوبة المالية ستصل الى 100 ألف درهم ويمكن للجنة اتخاذ عقوبات آخري وفقا للائحة المتعلقة بمثل هذه الأمور.

وتفصيلا قال عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان رشود الزيودي في تصريحات صحافية " تمت معاقبة نادي الجزيرة بهذه الغرامة المالية لعدم التزامه بمواعيد مسبقة بسداد مستحقات مالية مترتبة عليه تصل الى مليونين و574 درهما عبارة عن مستحقات للاعبين حمد حسن وخالد درويش ووكيل اللاعبين عمر صادقي واللاعب إسماعيل الجسمي ووكيل اللاعبين محمد العطاس."