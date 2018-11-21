ريجيكامب : لم نستقر بعد على حارس الوحدة أمام الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة الروماني لورنت ريجيكامب إن الجهاز الفني لم يستقر بعد على الحارس الذي سيحرس مرمى الفريق في مباراة الجزيرة التي تقام بعد غد الجمعة على استاد آل نهيان في الجولة العاشرة لمنافسات دوري الخليج العربي.

وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم " لدينا حارسان رائعان هما محمد الشامسي وراشد علي ومن حسن حظ الوحدة امتلاكه لحارسبن كبيرين ولدينا ثقة كبيرة فيهما وكلاهما جدير بحراسة مرمى الفريق أمام الجزيرة وسنحدد من منهما سيلعب أساسيا بعد التدريب الأخير الذي سيؤديه الفريق مساء غد الخميس استعدادا للمباراة.

وطالبت جماهير وحداوية وبعض المحللين بضرورة منح الحارس راشد علي فرصة اللعب أساسيا في مباراة الجزيرة بعد تألقه اللافت في مباريات الفريق خلال بطولة كأس الخليج العربي واختفاظه بشباكه نظيفة في 6 مباريات خاضها الوحدة بالدور الأول للبطولة ، في ظل تراجع مستوى محمد الشامسي في المباريات الأخيرة ببطولة دوري الخليج العربي.

وعن مباراة الجزيرة قال ريجيكامب " المباراة في غاية الأهمية للوحدة ونتطلع للفوز بها من أجل العودة القوية للمنافسة على البطولة، وأنا سعيد باكتمال صفوف الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة بعد شفاء المصابين سلطان الغافري ومحمد برغش ومراد باتنا وهم قوة كبيرة للفريق في المباراة.

وأضاف " تدربنا جيدا طوال الأيام الماضية على علاج الأخطاء الدفاعية التي تسببت في دخول أهداف بمرمى الفريق في الدقائق الأخيرة من المباريات

، ما أفقد الفريق نقاطا كثيرة أبعدته عن المركز الأول ، ونأمل التوفيق للاعبينا من أجل انتزاع الفوز والحصول على النقاط الثلاث.