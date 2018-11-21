سرور: علينا الحذر من الأهلي بعد خسارته لقب إفريقيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب الوصل، محمد سرور، أن مواجهة الأهلي المصري، غداً، في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، من أهم مباريات الأصفر الموسم الحالي، مشدداً على ضرورة الحذر من ردة فعل الأهلي، خصوصاً بعد خسارته لقب أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقال سرور لـ«الإمارات اليوم» إن الأهلي المصري يعد من أكبر الأندية في الوطن العربي، من ناحية الإنجازات، وعدد الجمهور الذي يسانده، مشيراً إلى أن «الأحمر» بات يركز على كأس زايد، ولديه الرغبة في تعويض خسارته بطولة إفريقيا.

وأضاف: «رغم أن الوصل حقق نتيجة جيدة جداً بالتعادل في لقاء الذهاب بهدفين لمثلهما، لكن تحقيق الفوز كان سيمنحنا أفضلية أكبر، لولا إحراز الأهلي هدف التعادل في الوقت القاتل، وهو ما يجعلنا أكثر حذراً في لقاء الإياب غداً، خصوصاً أن الفريق الضيف سيلعب من أجل الفوز، وسيحصل على دعم كبير من الجالية المصرية الموجودة في الدولة، ونعلم أنه إذا فتحنا المدرجات لجمهور الأهلي سيملأ مدرجات استاد زعبيل بأكملها».

وحول المنافسة القوية بين جمهور الأهلي، والجمهور الوصلاوي في المدرجات، وتأثيرها في اللاعبين وقوة المباراة، قال: «بالتأكيد ستكون الأجواء ممتعة بالنسبة لنا كلاعبين، ونحن نثق تماماً بأن الجمهور الوصلاوي سيحضر بقوة ويساندنا في استاد زعبيل».

أما بالنسبة إلى الإصابة التي أبعدته عن الفريق في بعض المباريات، فقال: «أنا جاهز للمشاركة أمام الأهلي، وكان الجهاز الفني يسعى إلى مشاركتي في كأس الخليج العربي أمام دبا، لكن الجهاز الطبي طلب مني عدم الاستعجال، والانتظار لأكون لائقاً لمباراة الأهلي».

ودافع سرور عن الجهاز الطبي في الوصل، ورفض تحميله مسؤولية إصابته، أو الإصابات التي تعرض لها أكثر من لاعب في الفترة الماضية، قائلاً: «الجهاز الطبي ليست له علاقة بالإصابة التي تعرضت لها، خصوصاً أنني تعرضت لإصابة في العضلة الضامة الموسم الماضي، وأجريت عمليتين جراحيتين، وطبيب الفريق، ممدوح مصباح، لم يقصر معي، وصراحة الجهاز الطبي يقوم بعمل كبير مع اللاعبين، وليست له علاقة بالإصابات التي تعرضوا لها».

إذا فتحنا الأبواب لجمهور الأهلي سيملأ مدرجات زعبيل بأكملها.