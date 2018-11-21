الإمارات تشارك في بطولة العالم للجوجيتسو بالسويد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

غادرت بعثة منتخب الجوجيتسو، أمس، إلى مدينة ماليمو السويدية، للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 الجاري، والتي تنظم من قبل الاتحاد الدولي، بالتنسيق مع الاتحاد السويدي للجوجيتسو.

ويشارك المنتخب بـ11 لاعباً من مختلف الأوزان، وتضم البعثة كلاً من اللاعب عمر الفضلي الحائز الميدالية الفضية في آسياد في فئة وزن 56 كغم، واللاعب عبيد النعيمي في وزن 56 كغم، واللاعب زايد المنصوري، في وزن 62 كغم، واللاعب خليفة نصراتي في وزن 62 كغم، واللاعب عبدالله الجنيبيفي وزن 69 كغم، واللاعب سعيد بن فهد في وزن 69 كغم، واللاعب محمد القبيسي في وزن 77 كغم، واللاعب سعود الحمادي في وزن 77 كغم، واللاعب محمد العمرو في وزن 85 كغم، واللاعب فيصل الكتبي في وزن 94 كغم، وعبدالله الكبيسي في وزن 94 كغم.