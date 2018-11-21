الحوسني: الوحدة استفاد من توقف الدوري أكثر من الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، المتحدث الرسمي، الدكتور جمال الحوسني، أن ديربي العاصمة بين الوحدة والجزيرة يتسم دائماً بالندية والإثارة بين الفريقين والمتعة الكروية وغزارة الأهداف.

ويلتقي الوحدة مع الجزيرة في مباراة مصيرية مرتقبة في السابعة والنصف من مساء بعد غد على استاد آل نهيان في الجولة العاشرة لمنافسات دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي يعوّل عليها الوحدة كثيراً في عودته القوية للمنافسة في بطولة الدوري بعد تراجع نتائجه في الجولات السابقة، ما تسبب في تقهقره إلى المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة، بعد أن كان متصدراً لها في الجولات الثلاث الأولى.

وقال الدكتور جمال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن ديربي الوحدة والجزيرة ينتظره كثيرون من جماهير الناديين للاستمتاع به، في ظل تمتعه بخصوصية متفردة بغض النظر عن ترتيب الفريقين في جدول الدوري، وهو أيضاً لا يخضع لأي مقاييس فنية قبل المباراة، وله ظروفه الخاصة داخل الملعب، ودائماً يفوز به من يكون أكثر توفيقاً في أداء واجباته داخل الملعب، وفي استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى».

وقال: «توقف مسابقة الدوري فترة قصيرة قد يكون سلاحاً ذا حدين، فإما أن يكون في مصلحة فريقك أو العكس، لكنني أعتقد أن الوحدة استفاد منه أكثر من منافسه الجزيرة، فقد عاد المصابون محمد برغش وسلطان الغافري ومراد باتنا، وأصبحوا جاهزين تماماً للمباراة، وتبدلت أيضا معنويات اللاعبين إلى الأفضل، بعد أن تأثرت كثيراً بتدهور النتائج في الجولات السابقة على مباراة الجزيرة، وأصبح هناك إصرار قوي من اللاعبين على القيام بردة فعل في مباراة الجزيرة تعيد إليهم ثقة جماهيرهم فيهم، وتعزز من تواجدهم في صلب المنافسة في بطولة الدوري».

وأضاف: «أتمنى أن تخرج المباراة بصورة جيدة تليق بسمعة وتاريخ الناديين الكبيرين، وأن تعكس صورة حقيقية لمدى التطور الملحوظ في أدائهما هذا الموسم، وشخصياً أتمنى أن يحالف التوفيق لاعبي الوحدة في تقديم مباراة كبيرة تنتهي بتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث».

وأشار الحوسني إلى أن إقامة أول ديربي بين الفريقين بعد التجديدات التي طرأت على استاد آل نهيان ستزيد حتماً من أعداد الجماهير التي ستحرص على الحضور إلى الملعب لمؤازرة فريقها، وقال «أعتقد ان جمهور الوحدة ينتظر المباراة بشغف كبير للتعبير عن حبه وولائه لناديه ومساندته الدائمة والمستمرة للفريق، حتى في عثراته قبل انتصاراته، وأتمنى أن يرد اللاعبون لهم الجميل داخل الملعب بأداء فني عالٍ وفوز يطمئنهم إلى قدرة الفريق على مواصلة المنافسة في درع الدوري حتى نهاية الموسم».

من جانب آخر، يؤدي فريق الوحدة تدريبه الأساسي مساء اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان استعداداً للمباراة تحت قيادة الروماني لورنت ريجيكامب المدير الفني ومساعديه، وبمشاركة جميع اللاعبين، ومن المنتظر أن يشارك اللاعبون الثلاثة الدوليون إسماعيل مطر ومحمد حسن الشامسي وأحمد راشد في المران بعد عودتهم من المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراة اليمن الودية، أمس الثلاثاء، ضمن تحضيراته لبطولة الأمم الآسيوية 2019.

وسيؤدي اللاعبون الثلاثة تدريبات خفيفة تجنباً لإرهاقهم قبل المباراة، فيما يؤدي بقية اللاعبين مراناً قوياً، يتم التركيز خلاله على خطة اللعب التي سيواجه بها الوحدة فريق الجزيرة، بالإضافة إلى اختيار قائمة الفريق المرشحة لخوض المباراة، في ظل خلوها من الإصابات والإيقافات.

وسيختتم الوحدة تدريباته مساء غدٍ على الملعب نفسه بمران خفيف لوضع اللمسات النهائية لخطة المباراة وإعلان التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء، والذي لن يخرج عن محمد حسن الشامسي في حراسة المرمى، ومحمد برغش وشانج ريم وأحمد راشد وحسين عباس في خط الدفاع، وإسماعيل مطر ومحمد عبدالباسط وسلطان الغافري وليوناردو في خط الوسط، ومراد باتنا وتيغالي في خط الهجوم.

• أتمنى أن تعكس المباراة التطور الملحوظ في أداء الفريقين هذا الموسم.