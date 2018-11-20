إقبال كبير على الجولة الثانية من كأسَي مدارس وفرجان الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت الجولة الثانية من كأسَي مدارس وفرجان الإمارات، ضمن فعاليات منصة أبطال «دو» لكرة القدم، المنصة الكشفية الوحيدة للاحتراف عالمياً بالشراكة مع الدوري الإسباني «لاليغا»، استمرار إقبال اللاعبين الشباب من أبوظبي والعين على المشاركة في البطولة التي تمهد الطريق للاعبين الموهوبين لتحقيق أحلامهم في الاحتراف، حيث توافد الأهل والأصدقاء لتشجيع اللاعبين وحثهم على بذل قصارى جهدهم من أجل الفوز، كما شهدت مباريات الفتيات حماساً مُنقطع النظير وأبهرت كشافي «لاليغا» الذين أشاروا إلى التطور الملحوظ في مستويات الفتيات، وهو ما يعكس المجهود المبذول من قبل المُعلمين والمُدربين، وأكدوا أن فريق الكشافين سيعمل جاهداً على اختيار أفضل اللاعبات لضمّهن إلى مركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية، لتعزيز كرة القدم النسائية، وتمكين المرأة في الإمارات.