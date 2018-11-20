الجزيرة يجهز خصيف وخلفان لمواجهة الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

يبذل الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي الجزيرة جهوداً مكثفة، من أجل إلحاق قائد الفريق وحارس مرماه الدولي علي خصيف، ولاعب خط الوسط وصانع الألعاب خلفان مبارك، بمباراة الوحدة المهمة في ديربي العاصمة، التي تقام في السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد آل نهيان في الجولة العاشرة لمنافسات دوري الخليج العربي.

ويؤدي اللاعبان تدريبات تأهيلية يومية في «جيمانزيوم» النادي، أملاً في مشاركتهما بالمباراة، لحاجة الفريق إلى جهودهما، خصوصاً أنهما من الأعمدة الأساسية، التي يعتمد عليها فريق الجزيرة في كل مبارياته.

وتعرض خصيف وخلفان للإصابة بشد عضلي، منعهما من المشاركة في تجمع المنتخب الوطني الذي ينتهي اليوم، ضمن تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية السادسة عشرة 2019، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير المقبلين، وتم استبعاد اللاعبين من معسكر المنتخب وعادا إلى النادي، لاستكمال العلاج من الإصابة.

وقالت مصادر، لـ«الإمارات اليوم»، إن موقف اللاعبين من المشاركة في مباراة الوحدة سيتحدد بعد التدريب الأخير، الذي سيؤديه الفريق مساء بعد غدٍ الخميس، وفقاً لجاهزيتهما البدنية والفنية، وإن كانت الاحتمالات الأكبر هي دخولهما قائمة المباراة، وسيترك أمر مشاركتهما فيها لقرار المدير الفني المؤقت للفريق الهولندي داميان هيرتوج.

وقرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، والتي ستستأنف غداً، بمشاركة اللاعبين الدوليين الأربعة: علي مبخوت وفارس جمعة وأحمد ربيع وزايد العامري، الذين سيعودون إلى الفريق بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراته الودية مع المنتخب اليمني اليوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً، بعد التدريب الأخير الذي سيؤديه الفريق بعد غدٍ الخميس، على ملعب قصر الإمارات استعداداً للمباراة.