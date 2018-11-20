يوفانوفيتش: 4 إيجابيات للنصر من صدارة كأس الخليج العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن فوز العميد على الظفرة في الجولة السادسة من كأس الخليج العربي، واستمرار الانتصارات يعد أمراً غاية في الأهمية لفريقه، معرباً عن رضاه التام عن اللاعبين، وأكد أن مباريات البطولة جاءت في وقت مهم للفريق من أجل إعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين.

وكان النصر قد فاز على الظفرة بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، في الجولة السادسة من كأس الخليج العربي، ليضمن العميد صدارته للمجموعة الثانية، محققاً أفضل نتيجة له في البطولة في الاحتراف، بعد أن حقق خمسة انتصارات متتالية، وتصدر مجموعته بينما تأجل حسم موقف فريق الظفرة بعد أن ظل عند النقطة السابعة متساوياً مع الجزيرة في الرصيد نفسه.

وتحدث المدرب في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب اللقاء عن أربع إيجابيات حققها النصر من البطولة، وقال: «جاء توقيت المباراتين غاية في الأهمية بالنسبة إلى الفريق من أجل إعطاء القرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات منذ فترة والعائدين من الإصابة وتجهيز عدد آخر من اللاعبين استعداداً لبطولة الدوري، والفائدة الثانية هي استمرار الفوز والظهور بجدية في المباراة فهو أمر مهم للاعبين والجهاز الفني لتأكد تطور مستوى الفريق من مباراة إلى أخرى».

وأضاف المدرب: الفائدة الثالثة تمثلت في عودة اللاعبين المصابين، حيث ظهر اللاعب خالد جلال، لأول مرة بعد غياب سبعة أشهر، إضافة إلى اللاعب راشد عمر الذي خاض أول مباراة منذ أن عاد مصاباً من المشاركة مع المنتخب الأولمبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى خوض اللاعب سالم صالح، لأول مباراة كاملة، وظهر بشكل رائع في المباراة، إضافة إلى تألق حبيب الفردان، الذي خاض أيضاً ثاني مباراة كاملة له وهو أمر جيد للفريق، والفائدة الرابعة هي منح الفرصة كاملة للاعب سالم صالح، والاحتفاظ بالإسباني نيغريدو على دكة البدلاء عقب تألقه في المباريات السابقة.