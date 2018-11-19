الفجيرة يحرم الشارقة من أول نقطة في كأس الخليج العربي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حرم اللاعب البديل في صفوف فريق الفجيرة المحترف الفرنسي عمر كوسوكو ،الشارقة من حصد أول نقطة في كأس الخليج العربي لكرة القدم ، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الوقت القاتل، علما أن المباراة كانت تتجه الى التعادل 2-2 لتنتهي بفوز الفجيرة 3-2 خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على استاد خالد بن محمد في الحزانة ضمن الجولة السادسة، ورفع الفجيرة رصيده الى أربع نقاط وبات يحتاج الى حسبة معقدة للمنافسة على احدى بطاقات التأهل للدور ربع النهائي في البطولة بالاضافة لمباراة أمام الظفرة في الجولة القادمة، وتعد هذه الخسارة الخامسة للشارقة على التوالي في هذه المسابقة.

وبدا الفجيرة الأفضل والأكثر انتشارا وسيطرة على مجريات اللعب على مدار الشوطين ومثلت التغييرات التي اجراها مدرب الفريق التشيكي إيفان هاسيك نقطة التحول في المباراة لمصلحة فريقه، وعلى الرغم من أن الشارقة يتصدر حتى الآن ترتيب فرق دوري الخليج العربي الا أنه لم يقدم في هذه المباراة المردود الفني المطلوب وحضر المباراة 210 مشجعا فقط.

وأخرج حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب الشارقة محين خليفة " 71" بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأنهى الفجيرة الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله اللاعب الجزائري محمد بن يطو في الدقيقة التاسعة فيما شهد الشوط الثاني أربعة أهداف للفريقين، إذ سجل الفجيرة هدفيه الثاني والثالث على التوالي عن طريق اللاعبين رونالدو مينديز " 53" واللاعب البديل عمر كوسوكو " 89" وسجل هدفي الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو"" 64" من ركلة جزاء ومحمد إبراهيم " 85" من تسديدة رأسية قوية.