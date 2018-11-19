العين «المتأهل» يتعادل سلباً مع «الصقور»

المصدر: معاذ كمبال - العين

حسم التعادل السلبي مواجهة العين وضيفه فريق الإمارات، أمس، على استاد طحون بن محمد بالقطارة، ضمن الجولة السادسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، ليضع «الزعيم» النقطة الـ13 في رصيده، محافظاً على المركز الثاني بالمجموعة الثانية، في حين ينتظر فريق الإمارات فرصته في المنافسة على التأهل بناء على نتائج الجولة الأخيرة.

وألغى حكم المباراة، خالد ناجم، هدفاً لفرق الإمارات، سجله لاعب فريق العين، فلاح وليد، في الدقيقة 82، بمرمى فريقه بالخطأ، نظراً إلى أن لاعب الإمارات، علي مصطفى، ارتكب مخالفة مع حارس فريق العين، حمد المنصوري، قبل وصول الكرة للاعب فلاح.

ومنح مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، خلال المباراة، فرصة المشاركة أمام مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب، بغرض الوقوف على إمكاناتهم من أجل الاستعانة بهم خلال المباريات المقبلة، خصوصاً أن «الزعيم» سيكون مواجهاً بعدد كبير من المباريات على مستوى الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس العالم للأندية، وسيستهلها الفريق بمواجهة فريق تيم ويلينغتون النيوزلندي يوم 12 ديسمبر المقبل.

واستبعد المدرب لاعبيه الأجنبيين، البرازيلي كايو لوكاس والياباني تسوكاسا شيوتاني، بجانب لاعبي الوسط محمد عبدالرحمن وريان يسلم، من قائمة المباراة، نظراً إلى مشاركاتهم المستمرة في المباريات الماضية، منذ بداية الموسم، وحاجته إلى الراحة، فيما جلس الثنائي محمد أحمد ومهند العنزي على دكة الاحتياط.

وشهدت المباراة حضور 715 متفرجاً، على الرغم من أن «الزعيم» حسم تأهله للدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية، وإعلان المدرب زوران أنه سيدفع باللاعبين الشباب.

ولم يشهد الشوط الأول من المباراة عدداً كبيراً من الفرص الخطرة على مرمى الفريقين، لكن أصحاب الأرض كانوا الطرف الأفضل في اللقاء مقارنة بضيوفهم، بتهديدهم المتواصل على مرمى الحارس، على صقر، إذ حصلوا على خمس ركلات ركنية مقابل ركنية واحدة للضيوف، وكانت نسبة استحواذهم على الكرة 63%، مقابل 37% للصقور.

وارتفع نسق الأداء في الشوط الثاني بعد التبديلات التي أجرها مدربا الفريقين، إذ دفع الكرواتي زوران بالثنائي حمزة فايز وخالد البلوشي، مكان سعود المحرزي ومحمد خلفان، في المقابل دفع مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال القادري، بالثنائي سعيد سالم وعيسى علي مكان محمد كندر وهشام لطفي.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من عُمر المباراة حصول مدافع فريق العين، أحمد جمال، على بطاقة حمراء مباشرة، بعد عرقلته لمهاجم الإمارات، وليد عمر، الذي كان في حالة انفراد تام بحارس مرمى العين، حمد المنصوري، لكن «الصقور» لم يستفيدوا من المخالفة التي حصلوا عليها، إذ شتتها الدفاع بصعوبة بالغة، وأطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية التي حسمت نتيجة المباراة بالتعادل السلبي.