«نصر جديد» في كأس الخليج العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل النصر نتائجه الإيجابية في كأس الخليج العربي لكرة القدم، وحقق الفوز الخامس على التوالي على حساب الظفرة 4-1، أمس، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، في الجولة السادسة، ليرفع «العميد» رصيده إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، ويضمن تصدر المجموعة الثانية، بينما ظل فريق الظفرة عند نقاطه السبع السابقة، وتأجل تحديد مصيره إلى الجولة الأخيرة من البطولة، التي يستضيف فيها فريق الجزيرة في مباراة قوية، وكلا الفريقين يملكان سبع نقاط، وقد يصعدان معاً إذا لم ينجح فريق الإمارات في تحقيق الفوز على الشارقة بالجولة الأخيرة.

بدأت المباراة سريعة وهجومية، وشهدت ثلاثة أهداف في أول 18 دقيقة من عمر الشوط الأول، والبداية كانت للعميد الذي باغت فريق الظفرة بهدف بعد خمس دقائق فقط، عن طريق المدافع الأيمن محمد إبراهيم، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بيسراه، استقرت في الشباك معلنة عن تقدم العميد بهدف رائع.

وبعد خمس دقائق، نجح الظفرة في إدراك التعادل عن طريق اللاعب البرازيلي، دييغو ريغوناتو، الذي تابع كرة عرضية من خالد الزعابي في الدقيقة 10، لكن رفض النصر استمرار النتيجة بهذا الشكل، ونجح في فرض سيطرته وإحراز هدف التقدم مرة أخرى، عن طريق اللاعب البرازيلي صامويل روزا، الذي حول تسديدة سالم صالح، في الدقيقة 18 من داخل منطقة الجزاء إلى المرمى، لتصبح النتيجة 2-1.

وواصل النصر أفضليته في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وأضاع البرازيلي، صامويل روزا، فرصتين مؤكدتين لتعزيز التقدم الأولى من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم، أما الثانية فراوغ اللاعب واخترق دفاع الظفرة، وسددها قوية ومرت أيضاً بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بنتيجة 2-1.

وواصل النصر أفضليته مع بداية الشوط الثاني، وكان الأفضل والأكثر خطورة ووصولاً إلى مرمى الظفرة، وترجم هذه الأفضلية بهدف ثالث عن طريق حبيب الفردان، من ركلة جزاء حصل عليها اللاعب في الدقيقة 57، وتقدم لها ولعبها ببراعة على يسار الحارس، معلناً عن هدف النصر الثالث وهدف اللاعب الأول مع العميد عقب عودته إلى النصر.

وكاد سالم صالح يدرك هدف النصر الرابع من كرة رأسية رائعة، لعبها مستغلاً عرضية حبيب الفردان، لكن كرته رفضت الشباك واصطدمت بالقائم ليضيّع فرصة هدف مؤكد للاعب والفريق، وواصل روزا إبداعه في المباراة بصناعة هدف جديد للنصر، بعد أن مرر كرة رائعة للاعب حبيب الفردان المنفرد بالمرمى، وسدد من لمسة واحدة في المرمى معلناً عن الهدف الرابع للعميد في الدقيقة 85، ولم تشهد الدقائق المتبقية أي محاولات من فريق الظفرة للعودة إلى المباراة وانحصر الأداء في وسط الملعب، لينهي حكم المباراة اللقاء بفوز النصر بنتيجة 4-1.