الجزيرة يبدأ الاستعداد لمواجهة الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

استأنف فريق الكرة بنادي الجزيرة تدريباته، مساء أول من أمس السبت، استعداداً لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل على استاد آل نهيان في الجولة العاشرة لمنافسات دوري الخليج العربي، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام بعد مباراة النصر الأخيرة في الجولة الخامسة من بطولة كأس الخليج العربي.

وتتواصل تدريبات الفريق اليومية على ملعب قصر الإمارات حتى موعد المباراة، تحت قيادة المدرب المؤقت الهولندي داميان هيرتوج دون مباريات ودية، رغم طول الفترة التي تسبق مباراة الوحدة، خشية تعرض اللاعبين للإرهاق.

ومن المنتظر أن يعود اللاعبون الدوليون إلى تدريبات الفريق يوم الأربعاء المقبل، بعد مباراة المنتخب الوطني مع اليمن، والتي ستقام غداً، ضمن برنامج تحضيراته لبطولة الأمم الآسيوية السادسة عشرة 2019 التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير المقبلين.

وعاد إلى تدريبات الفريق قلب الدفاع الشاب خليفة الحمادي، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به أخيراً.

تتواصل تدريبات الفريق اليومية على ملعب قصر الإمارات.