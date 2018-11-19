خالد الكعبي: الأجانب لم يقدموا الإضافة لشباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد إداري شباب الأهلي، خالد الكعبي، أن تأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، بعد الفوز على بني ياس بهدفين مقابل هدف، أول من أمس في الجولة السادسة من المجموعة، يأتي ضمن النتائج الجيدة التي حققها شباب الأهلي في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن «الفريق يسير على الطريق الصحيح، بينما لم يقدم اللاعبون الأجانب الإضافة المطلوبة للفريق حتى الآن».

وقال الكعبي في تصريحات صحافية إن اللاعبين الأجانب يتم التعاقد معهم حتى يصنعوا الفارق مع اللاعبين المواطنين، موضحاً: «حتى الآن لم نشاهد المردود المنتظر أو المتوقع من اللاعبين الأجانب، ونتمنى أن يتحسن أداؤهم في المباريات المقبلة حتى يستفيد الفريق من هذه التعاقدات، وأن يصبحوا مكملين للاعبين المواطنين».

وتحدث عن التأهل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، وقال: «الفريق تحسنت نتائجه في المباريات الأخيرة من خلال النتائج الإيجابية في دوري الخليج العربي بالتقدم إلى المركز الرابع، وهو أمر جيد مقارنة بالنتائج التي حققناها في بداية الموسم رغم أن هذا المركز لا يرضي طموحاتنا على الإطلاق، لكن ذلك يعد مؤشراً جيداً إلى أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، من خلال التقدم تدريجياً في مراكز لائحة الترتيب، بينما تواصلت النتائج الجيدة بالتأهل إلى ربع النهائي في كأس الخليج العربي، ويحصل شباب الأهلي على المزيد من الإيجابيات بالاستمرار في هذه البطولة، والحفاظ على حظوظه في المنافسة».

وأشار الكعبي إلى أن مباراة شباب الأهلي أمام الظفرة المقبلة في دوري الخليج العربي تعد نقطة فاصلة في مشوار الفريق بالدور الأول من المسابقة، وقال: «عقب توقف الدوري بسبب المعسكر الخاص بالمنتخب الوطني، تأتي مباراة الظفرة في توقيت مهم، إذ إننا نتمنى أن تكون نقطة انطلاق للفريق مع استئناف مباريات الدوري، خصوصاً أننا نأمل أن نواصل التقدم وتحقيق النتائج الجيدة، لكن ذلك لن يكون سهلاً أمام الظفرة الذي يعد من الفرق الجيدة، والذي يظهر بشكل قوي دوماً على أرضه ووسط جمهوره».

وأكد إداري شباب الأهلي أن الأداء حتى الآن لم يصل إلى أفضل درجاته، موضحاً: «بالفعل الأداء حتى الآن غير مقنع، لكن في المقابل يجب النظر إلى أن النتائج تحسنت، والفريق بات أفضل مقارنة بنتائجه في بداية الموسم».

خالد الكعبي:

«الأداء حتى الآنغير مقنع، لكن النتائج تحسنت».