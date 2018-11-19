قويض: الوصل فريق كبير لا يحتاج لمساعدات تحكيمية

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

تحفظ مدرب دبا الفجيرة، السوري محمد قويض، على القرارات التحكيمية الصادرة عن الحكم عيسى خليفة الذي أدار مباراة فريقه أمام الوصل، وانتهت لمصلحة الأخير 4-2 في كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال في تصريحات صحافية إن «القرارات التي كانت تصدر عن الصافرة في الكرات المشتركة بين لاعبي الفريقين جميعها خرجت لمصلحة الفريق المنافس. لا أعلم إذا كان هذا تعاطف مع صاحب الأرض أم له تفسير آخر، فالوصل في النهاية فريق كبير لا يحتاج إلى مساعدات تحكيمية».

وأضاف: «سجلنا هدف التعادل من كرة أعتقد أنها تجاوزت خط المرمى، لكن حكم اللقاء لم يحتسبها، ولا أعرف على أي أساس استند في قراره. على العموم، أنا راضٍ تماماً عما قدمه لاعبو دبا في تلك المباراة على الرغم من أننا استقبلنا أربعة أهداف». وتابع: «كنا نعلم قبل المباراة أن كل السيناريوهات ستحدث أمام الوصل، كنا نخطط للعودة بنقطة لكن فارق الخبرة كان له دور كبير في النتيجة».

وختم: «خرجنا بالعديد من الدروس المستفادة من تلك المواجهة، خصوصاً في الجانب الدفاعي، وسنعمل على علاج تلك الأخطاء ليعود النواخذة لبطولة الدوري وهم في قمة جاهزيتهم».

من جهته، أعرب مدرب الوصل، حسن العبدولي، عن دهشته مما يُثار حول انتصارات الوصل الأخيرة في كأس الخليج العربي لكرة القدم. وقال في تصريحات صحافية: «اتهمونا في مباراة عجمان بأننا لم نتبع قواعد اللعب النظيف، وفي مباراة دبا الفجيرة اتهمونا بأننا فزنا بمعاونة التحكيم، هذا الكلام ليس حقيقياً، ما هو حقيقي أن أخطاء التحكيم جزء من اللعب، واليوم قد تأتي لك وغداً قد تأتي عليك».

وشدد «العبدولي» على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على دبا الفجيرة، بنتيجة 4ـ1 كدفعة معنوية كبيرة للاعبين قبل لقاء الأهلي المصري يوم الخميس المقبل.

وأضاف: «حققنا مكاسب عدة من تلك المواجهة لعل أبرزها الحصول على جرعة معنوية قبل لقاء الأهلي المصري، وإحياء آمال التأهل للدور الثاني من مسابقة الكأس، كما كانت المباراة فرصة أيضاً للتحضير الجيد قبل عودة الدوري من التوقف».