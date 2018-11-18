كلباء يودّع كأس الخليج العربي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

عزّز الوحدة صدارته لفرق المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي، واحتفظ بشباكه نظيفة، بعد تغلّبه على اتحاد كلباء بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد آل نهيان في الجولة السادسة للمسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، وفي الشوط الثاني أحرز لاعب اتحاد كلباء، مايك راموس، الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 61، برأسية خاطئة في مرماه، بعد أن حاول إبعاد الكرة العرضية، وأضاف محمد الحمادي الهدف الثاني في الدقيقة 66، بعد تلقيه تمريرة عرضية من طحنون الزعابي، وأودعها في الشباك الخالية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 16 نقطة في المركز الأول، من الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة، واستطاع الحفاظ على شباكه نظيفة حتى الآن، وتجمد رصيد فريق اتحاد كلباء عند نقطة واحدة في المركز الأخير، وودّع البطولة من الدور الأول، بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وكان الوحدة هو الطرف الأفضل، خصوصاً في الشوط الثاني، واستغل المدير الفني للفريق، الروماني لورنت ريجيكامب، المباراة ومنح اللاعبين العائدين من الإصابة الفرصة في المشاركة، للوقوف على مستواهم قبل مباراة الجزيرة، يوم الجمعة المقبل، في الجولة العاشرة لمسابقة دوري الخليج العربي، وشارك محمد برغش وسلطان الغافري، كما شارك من الأساسيين تيغالي ومحمد عبدالباسط وليوناردو وشانغ ريم، بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة من المباراة السابقة.