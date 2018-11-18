حمدان بن محمد يشهد تأهيل «الإيذاع للهجن» في «المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات الإيذاع لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، ضمن سباقات التأهيل بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم، إذ شهد السباق إقامة 16 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات لكل شوط.

ودانت السيطرة لهجن العاصفة، خلال الأشواط التسعة الأولى، التي قاد خلالها مضمر هجن العاصفة، غياث الهلالي، جميع المطايا باللونين الأبيض والأسود إلى الصدارة، حيث حصلت «الشاهينية» على صدارة الشوط الرئيس للبكار المحليات، مسجلة توقيتاً قدره 9:20:5 دقائق، وحسمت «الشاهينية» الأخرى رئيس البكار المهجنات بزمن وقدره 9:24:7 دقائق، أما «شاهين» ورفيقه الآخر «شاهين» فقد حسما على التوالي صدارة الجعدان المحليات والمهجنات بتوقيت زمني بلغ 9:20:8 دقائق بالنسبة للشوط الثالث، و9:31:7 دقائق بالنسبة للشوط الرابع.

وكان الحسم من نصيب «الشاهينية» في الشوط الخامس للبكار المحليات بزمن 9:14:7 دقائق، بينما أنجزت «الشاهينية» المهمة في الشوط السادس للمهجنات بزمن 9:33:2 دقائق، ومضى الشوط السابع للجعدان المحليات لمصلحة هجن العاصفة عن طريق «شاهين»، الذي سجل توقيتاً زمنياً قدره 9:27:0 دقائق، أما ثامن التحديات الذي خصص للجعدان المهجنات، فقد سجلت صدارته تحت أقدام «شاهين» لهجن العاصفة بتوقيت بلغ 9:26:2 دقائق، وكسبت «الشاهينية» تحدي الشوط التاسع للبكار المحليات بقيادة غياث الهلالي، بزمن 9:22:4 دقائق.

في المقابل، أهدت «روعة» هجن الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط العاشر للبكار المهجنات، تحت قيادة المضمر خليفة سلطان بالرشيد، بزمن 9:16:8 دقائق، أما «شاهين» لهجن العاصفة، فقد كسب التحدي الـ11 للجعدان المحليات، بعد أن سجل توقيتاً قدره 9:22:2 دقائق، وظهرت هجن زعبيل من خلال الشوط الـ12 للجعدان المهجنات، الذي قدم من خلاله المضمر راشد محمد مروشد، «متعب» على الصدارة بزمن 9:14:3 دقائق.

أما الشوط الـ13، فقد مضى لمصلحة «الشاهينية» ملك هجن العاصفة بزمن 9:16:6 دقائق، وهيمنت هجن البشاير على صدارة الشوط الـ14 للبكار المهجنات تحت أقدام «صبا»، التي قادها المضمر عبيد الوهيبي، للصدارة بزمن 9:22:4 دقائق، بينما كانت «بشاير» هي بشارة الخير لهجن البشاير في الشوط الـ15 للبكار المحليات، حيث حصدت الصدارة تحت قيادة عبيد محمد الوهيبي، بزمن بلغ 9:18:1 دقائق.

من جهة أخرى، شهدت سباقات الفترة الصباحية إقامة تحديات الإيذاع لهجن أبناء القبائل، ضمن سباقات التأهيل بالمرموم، وكان التنافس قوياً بين الشعارات على مدار 20 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، وشهدت الأشواط مشاركة أكثر 565 مطية.

وحضرت «حضور» على رأس اليذاع البكار المحليات في أول الأشواط، بعد أن قدمت الأداء الأقوى في جميع الأشواط، لتهدي مالكها صالح خادم صالح الزرعي، اللقب والتوقيت الأفضل بوصولها إلى خط النهاية بزمن 9:11:3 دقائق، وحسمت سلالة شاهين التحدي في ثاني الأشواط لليذاع البكار المهجنات، الذي قدم من خلاله محمد ناصر حمود آل شافي الهاجري، «الشاهينية» على الصدارة بتوقيت بلغ 9:17:6 دقائق، وجاء الحسم مع «وداع» ملك فيصل متعب بدر الشريم الشمري، في الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات، الذي مضى لمصلحتها بزمن 9:17:8 دقائق، وغادر «مغادر» المملوك لحميد غانم حميد عبيد النعيمي، بلقب الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات بعد قطع مسافة السباق بزمن بلغ 9:19:6 دقائق.

وأبدعت «مزنة» ملك حمد محمد بالركاض العامري، في الشوط الخامس للبكار المحليات، وظفرت بالصدارة بزمن 9:21:0 دقائق، واحتاجت «المها» بشعار يوسف حمد علي الربيعان، لـ9:18:2 دقائق للفوز بلقب الشوط السادس للبكار المهجنات.