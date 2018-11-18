المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

سواريز

قرر الجهاز الفني لفريق الشارقة الاستمرار في منح مهاجم الفريق، البرازيلي ويلتون سواريز، راحة من المشاركة في كأس الخليج العربي، إذ لن يشارك في مباراة الفجيرة اليوم، بهدف تجهيزه لمباريات الدوري لأن سواريز ينافس حالياً على صدارة الهدافين.

صحافيون

أبلغ الأهلي المصري إدارة الوصل بأن بعثة الأحمر ستضم 50 صحافياً مرافقاً للنادي، لتغطية إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال الخميس المقبل، ويقيم نادي الوصل تجهيزات خاصة، لاستيعاب هذا العدد الكبير من الصحافيين.

كواليس

نشر الحساب الرسمي لنادي الشارقة لكرة القدم، عبر «سناب شات»، كواليس احتفال لاعبي الفريق بقائدهم شاهين عبدالرحمن، بمناسبة يوم ميلاده، وأقيم الاحتفال بغرفة تبديل الملابس، في مشهد يعكس روح الترابط بين اللاعبين.