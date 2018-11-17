فوز «درجة أولى» للعروبة على حتا

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق فريق العروبة ثلاث نقاط ثمينة بفوز من «الدرجة الأولى» على حساب ضيفه حتا أحد المرشحين للصعود إلى الأضواء في الموسم الحالي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الهواة، فيما تعادل مسافي مع التعاون 1-1، والذيد مع دبا الحصن بالنتيجة نفسها.

وشهدت مباراة العروبة وحتا فرصاً ضائعة بالجملة من كلا الفريقين، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو مرتين: الأولى احتسب خلالها الهدف الاول لمصلحة حتا عن طريق البرازيلي لوان (5)، والثانية عندما تعرض اللاعب البرازيلي جيلمار للطرد في الدقيقة 13 بعد ضرب لاعب العروبة نهيان سعيد.

ونجح العروبة في تسجيل هدف التعادل عن طريق مانع عبدالله (44) بعد مجهود فردي للاعب، وشهدت المباراة فرصاً ضائعة للفريقين، منها فرصة لاعب حتا عدنان حسين من وضعية انفراد (46)، إذ سددها أعلى العارضة، والثانية للاعب العروبة البرازيلي إديلسون من كرة ردها القائم (60)، قبل أن يسجل منصور عبدالله هدف التقدم الثاني للعروبة (61)، وأنقذ حارس العروبة أحمد الحوسني من هدف أكيد (90+4).