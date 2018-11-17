كلباء يتمسك ببصيص الأمل أمام الوحدة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يتمسك فريق اتحاد كلباء ببصيص الأمل الضعيف بإمكانية تأهله للدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي، عندما يحل ضيفاً على الوحدة في الخامسة إلا 10 دقائق من مساء اليوم، على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولى للمسابقة.

ويدخل اتحاد كلباء المباراة، وهو يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، ولا بديل له عن الفوز اليوم على الوحدة، ثم الفوز أيضاً في الجولة السابعة والأخيرة على شباب الأهلي يوم 20 ديسمبر المقبل، ليصل رصيده إلى سبع نقاط، مع تعثر منافسه فريق دبا الفجيرة الذي يحتل المركز الرابع برصيد ست بالخسارة في آخر مواجهتين له أيضاً أمام الوصل اليوم، ثم عجمان يوم 20 ديسمبر المقبل، في الجولة السابعة والأخيرة حتى يتأهل للدور ربع النهائي.

وتبدو المهمة في غاية الصعوبة، لكنها ليست مستحيلة في عالم كرة القدم، ومن المتوقع أن يلعب الفريق بأسلوب هجومي من بداية المباراة، محاولاً استغلال النقص الكبير في صفوف فريق الوحدة، الذي سيلعب المباراة بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب والبدلاء، لتجربتهم قبل استئناف مسابقة الدوري.

وكان فريق الوحدة قد ضمن تأهله مبكراً في المسابقة، بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وستكون مباراة اليوم تحصيل حاصل له، وتمثل فرصة للمدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب في تجربة العديد من اللاعبين البدلاء، والعائدين من الإصابة.

من جانبه، أكد مدرب العنابي، أن تركيز فريقه منصب على تقديم أداء جيد في المباراة، وتحقيق نتيجة إيجابية وأنه تحصيل حاصل للفريق، بعد ضمان تأهله للدور ربع النهائي، منذ آخر ثلاث مواجهات للفريق في المجموعة الأولى.

وقال ريجيكامب، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة «كل تركيزنا منصب على لقاء اتحاد كلباء، الذي يعد فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين لمباراة الجزيرة المفصلية في دوري الخليج العربي، والتي نعول عليها الكثير لعودة الفريق إلى المنافسة القوية على البطولة».