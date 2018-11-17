مدرب بني ياس: طموحنا لقب الكأس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، الكرواتي كرونوسلاف جوريتش، أن طموح فريقه كبير وهو لقب بطولة الكأس، قائلاً إن الفريق يملك المقومات الأساسية للمنافسة بقوة في المسابقة، من لاعبين على مستوى عالٍ، سواء مواطنين أم أجانب.

وقال جوريتش، في المؤتمرالصحافي قبل مباراة شباب الأهلي اليوم «بني ياس يسعى للفوز بجميع مباريات البطولة، وسنلعب أمام فريق شباب الأهلي، وسنحاول استغلال ظروف منافسنا جيداً داخل الملعب».

وأضاف «شباب الأهلي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وسيلعب للفوز بالتأكيد لتعويض الخسارة الأخيرة أمام دبا الفجيرة في الجولة الماضية، حتى يستمر في المنافسة».

وأشار جوريتش إلى أنه سيقوم بإجراء بعض التغييرات في تشكيلة الفريق، التي شاركت في مباراة الوحدة الماضية، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة.