نفاد تذاكر سباق «جائزة الاتحاد للفورمولا 1»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت حلبة مرسى ياس عن نفاد جميع تذاكر المدرجات لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2018 في أبوظبي. ويحتفل سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاقه، مؤكداً مكانته باعتباره أضخم حدث ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، وشهدت تذاكر الحدث إقبالاً هائلاً هذا العام أسفر عن نفاد كل تذاكر المدرجات في وقت قياسي. ويتبقى عدد محدود من باقات الضيافة التي تتضمن الأطعمة والمشروبات، وتبدأ أسعارها من 3695 درهماً.

وستشهد منطقة مشجعي الفورمولا1 حفلات تقدمها نخبة من النجوم الصاعدين، والعديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية، إضافة إلى 10 من كبرى الاستعراضات الإقليمية والعالمية، التي ستمتع الجمهور في مناطق الواحات طوال أيام سباق عطلة الأسبوع.