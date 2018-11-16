زوارق الإمارات تستعد لانطلاق بطولة العالم في الهند اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتأهب زوارق الإمارات للمشاركة في منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 1»، (جائزة الهند الكبرى للزوارق السريعة)، التي تنطلق اليوم في مدينة أمارافاتي الهندية.

ويمثل الإمارات في الحدث فريق «الفيكتوري تيم» في فئتين: فئة «الفورمولا 1» وفئة «الفورمولا 4 إف4-إس»، وينافس الفريق من خلال بطل العالم أربع مرات، الإيطالي أليكس كاريلا على متن الزورق رقم (1)، والبطل الإماراتي المخضرم أحمد الهاملي على متن الزورق رقم (3). ويحمل لواء فريق مؤسسة الفيكتوري تيم في سباق فئة «الفورمولا 4» البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم على متن الزورق رقم (3). من جهة أخرى، يدافع فريق أبوظبي عن صدارة الترتيب العام، من خلال المخضرم ثاني القمزي قائد زورق «أبوظبي 5»، ويأتي خلفه تماماً زوارق «أبوظبي 6» و«35 الثاني والثالث» بقيادة شون تورنتي وإريك ستارك.